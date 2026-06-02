Pedro Luis Ripoll, Medalla de Oro de la Región de Murcia

Murcia, 2 jun (EFE).- El Consejo de Gobierno de Murcia ha aprobado este martes la concesión de la Medalla de Oro de esa región al traumatólogo Pedro Luis Ripoll, nacido en Jumilla, director de la clínica deportiva Ripoll y De Prado, con sedes en Madrid, Murcia, Alicante y Elche, declarada centro de excelencia médico por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El municipio de La Unión acoge el próximo 9 de junio el acto institucional del Día de la Región en el que la recibirá el miembro fundador de la Sociedad Española de Cirugía Artroscópica y fundador y presidente de la Fundación Asociación Médica para la Investigación y el Desarrollo de las Ciencias del Aparato Locomotor.

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Director del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del hospital Quirón en Murcia desde 1982 y traumatólogo en el Ruber Internacional en Madrid, este miembro de la cuarta generación de médicos de su familia, cursó sus estudios en la Universidad de Murcia y obtuvo el título de especialista en cirugía ortopédica y traumatología en el hospital Gregorio Marañón en Madrid. EFE