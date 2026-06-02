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Tres cayucos acompañarán el altar de la misa del papa en puerto de Santa Cruz (Tenerife)

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Madrid, 2 jun (EFE).- Tres cayucos arribados a Canarias estarán, si es posible fondeados, en torno al altar desde el que el papa León XIV presidirá la misa con la que cerrará su viaje apostólico a España el viernes 12 de junio en la dársena del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

"La idea es que estén tres cayucos de los que han llegado a Canarias para que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad migratoria", ha dicho el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, en una rueda de prensa en la que el equipo organizador de la visita del papa en Canarias ha detallado de forma telemática los actos en los que el pontífice participará en el archipiélago.

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Según ha explicado Pérez, cuando se eligió que la eucaristía se celebrase en la dársena, se buscaba precisamente que el mar estuviera de fondo y la ciudad de frente para visibilizar "el océano Atlántico, tan maravilloso para nosotros, tan presente, pero también una ruta mortal para muchas personas". La organización trabaja para que puedan estar fondeados en torno al altar.

Pérez ha destacado que las horas que va a pasar el papa en Tenerife estarán marcadas por la realidad migratoria y la identidad canaria. La decoración del altar incorporará alrededor de un millar de plantas autóctonas, entre ellas cardones, tabaibas, dragos, pinos canarios y flores de esterlicia, además de picón y roca, ha detallado.

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La realidad migratoria es el eje central de la parada de León XIV en el archipiélago, donde además de visitar el centro de acogida de Las Raíces, acudirá también al muelle de Arguineguín (Gran Canaria), convertido durante meses en símbolo del colapso de la Ruta Atlántica.

"Ha despertado gran interés el acto de Arguineguín, pero desde la diócesis también queremos tener presente que esta visita del papa nos llena de enorme alegría, enorme ilusión, y que aunque sea solo un día, nos sentimos muy afortunados y queremos que sea un acontecimiento que deje una huella más allá de este día para que podamos seguir trabajando", ha reconocido el director de comunicación de la Diócesis de Canarias, Raúl Arencibia.

Por su parte, la coordinadora del Comité local de Canarias, Enélida Hernández, ha informado que a partir de esta tarde se van a empezar a confirmar las plazas a las "más de 45.000 personas" que se han inscrito para asistir a la misa en el estadio de Gran Canaria, en Las Palmas el día 11 de junio. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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