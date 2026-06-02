Machado, Laforet y Lorca se mezclan en la PAU con la cantante Rosalía y los 'therians'

Madrid, 2 jun (EFE).- Antonio Machado, Federico García Lorca y Carmen Laforet se han mezclado en los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de este martes con análisis de artículos sobre la cantante Rosalía y su disco 'Lux' o el fenómeno de los 'therians'.

El primer día de PAU para miles de estudiantes de Bachillerato de catorce comunidades autónomas -ya que Madrid inició las pruebas el lunes- ha transcurrido sin incidentes y con mejores sensaciones entre el alumnado de las esperadas.

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Aunque a primera hora de la mañana los estudiantes acudían con nervios al llamamiento de los exámenes de Lengua Castellana y Literatura II, e incluso en algunas universidades como la de Santiago de Compostela los ejercicios no han empezado hasta las 10:00 por los murmullos en los pasillos, la tranquilidad se ha dejado ver finalizada la prueba.

Los comentarios de la mayoría de los estudiantes a la salida han sido positivos y algunos han confesado cierta relajación una vez superado el miedo a lo desconocido que representa el primer examen.

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No obstante, mientras en Murcia las preguntas han versado sobre clásicos como 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, y 'Nada', de Carmen Laforet, o en Cantabria caía 'Campos de Soria', de Antonio Machado, en La Rioja junto al texto de 'Crónica de una muerte anunciada', de Gabriel García Márquez, aparecía un artículo de la periodista Delia Rodríguez sobre el fenómeno de los 'therians'.

Además, como novedad, los alumnos riojanos han tenido que elaborar un texto argumentativo y personal sobre las ventajas y desventajas de ser joven en el mundo actual.

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A los bachilleres gallegos les ha sorprendido un comentario de texto sobre un artículo en torno a la cantante Rosalía y a su disco 'Lux'; una reseña que relaciona la sensación de vacío y la búsqueda de espiritualidad con la publicación del último álbum de la cantante.

"El tema molaba pero era algo complicado", ha reconocido María Domínguez, estudiante del IES Pobra do Caramiñal y una de las primeras en salir del aula.

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Los estudiantes extremeños se han enfrentado también a temas inesperados como un texto del escritor Juan José Millás sobre los blísteres de medicamentos o una redacción sobre la influencia de los objetos y las tecnologías en la vida cotidiana.

"Ha sido fácil, fácil. Buen comienzo", señalaba Miguel, mientras Erika subrayaba que no ha encontrado "especiales complicaciones" en ninguno de los bloques de la prueba y Claudia apuntaba que el texto había sido "comprensible" y la sintaxis más asequible que en convocatorias anteriores.

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En la mayoría de las universidades se han hecho controles aleatorios con sistemas de radiofrecuencia para evitar copiar durante las pruebas y en La Rioja no se han permitido ni relojes analógicos.

El vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Cantabria, Íñigo Casafont, ha identificado algún dispositivo con el nuevo detector de aparatos electrónicos, pero ha señalado que han sido "móviles despistados" a tiempo de ser retirados.

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Entre las principales novedades en Extremadura estaba la inclusión del DNI digital en todas las sedes.

Y en Valencia, donde los docentes siguen con la huelga indefinida, las pruebas se han celebrado con normalidad y los jóvenes han tenido que examinar un texto del cuento 'El tesoro' de Emilia Pardo Bazán, con enfoque feminista.

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Para Rocío, del instituto Francisco Cascales de Murcia, la prueba también ha sido fácil, parecida a las que había hecho en clase durante el curso y su compañera María, que quiere estudiar Bellas Artes, ha zanjado que "pensaba que sería más difícil".

Muchos alumnos han acudido a la PAU en plena ola de calor en algunas ciudades, como en Murcia, donde alumnos de Lorca se han examinado en un edificio sin aire acondicionado y con el municipio en situación de alerta amarilla.

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En Navarra, la organización estudiantil Ikama ha protagonizado protestas contra la selectividad con pancartas en la fachada del Aulario de la Universidad Pública de Navarra y una concentración ante la Biblioteca.

Los alumnos navarros han analizado un artículo de la revista de divulgación científica 'Muy Interesante' sobre la relación entre Darwin y la posible quiebra de la empresa Mr. Wonderful, mientras que en Castilla y León apostaban por un clásico como 'El Camino', de Miguel Delibes. EFE