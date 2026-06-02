El Govern catalán, "tranquilo" tras pedir el juez información sobre la campaña del PSC

Barcelona, 2 jun (EFE).- La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes que el Govern está "tranquilo" y "seguro" tras solicitar la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz documentación relativa a la campaña publicitaria del PSC de las últimas elecciones catalanas.

"Todos los recursos se han utilizado de acuerdo con la normativa", ha defendido Paneque, que ha recordado que la Sindicatura de Cuentas ya auditó los desembolsos efectuados en el marco de esa campaña.

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En la rueda de prensa semanal del Govern, Paneque ha explicado que el PSC ha trasladado la información requerida en el marco del caso Leire por el magistrado: "Tenemos toda la tranquilidad de que los recursos se utilizaron como estaba previsto". EFE