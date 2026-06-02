El circuito de Madrid Jarama-RACE acogerá los primeros test del Gen4, su nuevo monoplaza

Madrid, 2 jun (EFE).- El circuito de Madrid Jarama-RACE acogerá del 16 al 20 de noviembre los test oficiales de pretemporada del Mundial de Formula E, una cita que será la primera ocasión en la que los equipos pongan a prueba juntos el monoplaza Gen4, con el que el campeonato espera revolucionar la competición en la temporada 2026-2027.

El circuito madrileño volverá a recibir al campeonato eléctrico después de albergar el pasado marzo el primer Madrid e-Prix de la historia.

Los ensayos supondrán la primera sesión colectiva en pista para los equipos, fabricantes y pilotos con el nuevo Gen4, la cuarta generación de monoplazas de Formula E.

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Según los datos facilitados por el campeonato, el Gen4 podrá superar los 335 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 200 kilómetros por hora en 4,4 segundos. Además, incorporará tracción integral permanente y una potencia de hasta 600 kW en el denominado 'modo ataque'; un salto cualitativo de prestaciones y tecnología respecto al actual monoplaza.

La elección de Madrid supone además un cambio respecto a los últimos años, ya que Valencia había sido la sede habitual de los test de pretemporada del campeonato en ocho ocasiones. Ya en 2024, el circuito de Madrid Jarama-RACE relevó al de Cheste, debido a los destrozos causados por la dana.

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El cofundador y director ejecutivo de Formula E, Alberto Longo, destacó la elección del circuito madrileño para un momento que calificó como “un hito” en la historia del campeonato.

“Estamos encantados de que el emblemático Circuito de Madrid Jarama-RACE vaya a acoger un hito tan importante en la historia de Formula E. Madrid ya ha demostrado ser una sede increíble para nuestro campeonato y no hay mejor lugar para estrenar el nuevo monoplaza GEN4 antes de la nueva temporada que un circuito que combina tradición automovilística con una visión de futuro”, afirmó.

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Longo subrayó además que los test permitirán ver por primera vez en acción a todos los equipos y fabricantes con sus nuevos monoplazas.

“Será la primera vez que el mundo vea a todos nuestros pilotos, equipos y fabricantes presentar sus nuevos modelos GEN4. El inicio de la era GEN4 supone un punto de inflexión para el rendimiento, la innovación y la sostenibilidad”, añadió.

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Por su parte, el director del Circuito de Madrid Jarama-RACE, Ignacio Fernández, consideró que la designación del trazado para albergar estos ensayos refleja la confianza depositada por Formula E en las instalaciones madrileñas.

“Que Formula E vuelva a elegir el Circuito de Madrid Jarama-RACE para acoger sus test de pretemporada y lanzar esta nueva era del campeonato demuestra la confianza que organizadores, pilotos y equipos siguen depositando tanto en RACE como en su Circuito”, señaló.

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También destacó la experiencia organizativa del recinto y su capacidad para albergar competiciones internacionales.

“Somos una sede con una amplia experiencia, una sólida capacidad organizativa y unas infraestructuras plenamente preparadas para acoger eventos internacionales de primer nivel”, indicó.

Por su parte, el director de Formula E de la FIA, Pablo Martino, recordó el precedente del E-e-Prix disputado en Madrid a comienzos de año y destacó la importancia de los ensayos para la adaptación al nuevo vehículo.

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“Tras el éxito del primer E-Prix en Madrid, celebrado a principios de este año, el Circuito de Madrid Jarama-RACE ha demostrado ser una sede excepcional para Formula E, al combinar un trazado exigente con unas magníficas instalaciones”, afirmó.

“Estos test de pretemporada representarán una oportunidad crucial para que equipos, fabricantes y pilotos comprendan el nuevo monoplaza y se preparen para la próxima temporada. Estamos orgullosos de regresar a Madrid para vivir otro momento clave en la historia de Formula E”, concluyó. EFE

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