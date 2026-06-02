Espana agencias

Condenado por agresión sexual a la hija menor de su pareja, quien lo denunció años después

Guardar
Google icon
Imagen A3N72LMKTBG3BMUAXB3P55WN5M

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado una condena de seis años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a la hija menor de su pareja aprovechando que se quedaba al cargo de ella y de sus otros tres hijos --estos en común con la mujer-- cuando ella salía a andar por las tardes; hechos que fueron denunciados cuando la niña alcanzó la adolescencia.

El fallo rechaza el recurso de apelación impulsado por la defensa y confirma la resolución de la Audiencia Provincial de Almería, que además le impone el pago de 20.000 euros a la víctima, cinco años de libertad vigilada, cinco más de privación de la patria potestad y 11 años de inhabilitación para profesión, oficio o actividad que conlleve contacto directo con menores, entre otras penas accesorias.

PUBLICIDAD

La sentencia da por probado que el acusado, entre 2014 y 2017, aprovechó las tardes en las que se quedaba al cargo de sus tres hijos y la hija de su pareja para subir a la habitación de la niña mientras dejaba a los demás viendo la televisión y someterla a sus abusos.

La resolución señala que el acusado obligaba a la menor, que tenía por entonces entre 5 y 8 años de edad, a tocarle al tiempo que él mismo la sometía a tocamientos por debajo de su ropa en sus zonas íntimas hasta que veía satisfechos sus deseos sexuales.

PUBLICIDAD

Los hechos se sucedieron siempre en su habitación de la menor durante dos semanas y al menos en tres ocasiones, conforme a lo que quedó demostrado durante el juicio.

No fue hasta, al menos, cinco años después cuando la madre de la niña denunció los hechos al tener noticia de lo ocurrido cuando la menor lo contó a una amiga de su madre. A raíz de estos hechos la niña padeció la caída de pelo, estado permanente de nerviosismo y terrores nocturnos, entre otros síntomas, que cesaron tras la denuncia.

El alto tribunal andaluz respalda el testimonio "absolutamente creíble" de la menor dado que se mantuvo coherente durante todo el proceso, siendo espontáneo y sin contradicciones, toda vez que ve normal que la víctima tardara al menos cinco años en denunciar puesto que, cuando se sucedieron los hechos, tenía una corta edad que no le permitía discernir si lo que le ocurría estaba bien o mal.

La propia víctima manifestó que la relación con el acusado fue buena, incluso después de ocurrir los hechos. No obstante, su madre se separó después del acusado, al que dejó de ver, de modo que cuando coincidió con él en una ocasión al haber cumplido ya 13 años se le "removió todo" y le "insultó"; siendo este el momento en el que narró lo ocurrido a una amiga de su madre.

El relato de la víctima, que quedó delimitado en el tiempo pese a la ausencia de fechas concretas, se vio corroborado por el testimonio de la madre y de la abuela, quienes explicaron las anomalías físicas y emocionales que sufrió la menor por entonces. A ello se une la exploración de las psicólogas forenses que advirtieron que su sintomatología era plenamente compatible con episodios de violencia sexual.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Recurren el archivo del caso de torturas franquistas a las hermanas Serra en Via Laietana

Infobae

Una aspirante al puesto de David Sánchez dice que le comentaron que la plaza era para él

Infobae

Celtas Cortos cumple 40 años: del instituto al Ateneo

Infobae

Vox celebra el acuerdo de migración y acusa a Sánchez de querer que España sea Francia

Infobae

Amnistía registra 95 casos de restricción de la protesta en manifestaciones propalestinas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una candidata al puesto que acabó ocupando David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue avisada por ‘Whatsapp’ de que la plaza ya estaba adjudicada días antes de su entrevista

Una candidata al puesto que acabó ocupando David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue avisada por ‘Whatsapp’ de que la plaza ya estaba adjudicada días antes de su entrevista

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

El comprador europeo ‘secreto’ de drones o munición de Israel: Elbit Systems anuncia un contrato de más de 1.000 millones de euros sin desvelar el país

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

ECONOMÍA

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”