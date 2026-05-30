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La directora de la película 'Sorda': "el guión es el corazón y esencia de la película"

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Pilar Mazo

Logroño, 30 may (EFE).- Eva Libertad, directora y guionista de la película 'Sorda', con varios reconocimientos en los últimos premios Goya, reivindica la importancia de visibilizar el papel que tiene el guión en el proceso creativo y que, en una película, es "el corazón y su esencia", ha explicado en una entrevista con EFE.

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Libertad interviene este sábado, en Logroño, en el IX Encuentro de Guionistas, donde pronuncia la conferencia 'Filtrar el mundo a través del cine' para explicar el proceso creativo detrás de 'Sorda', primer largometraje español en ganar el Premio del Público LUX al cine europeo en 2026.

Ha reconocido que no ha realizado producciones que ella no haya creado porque disfruta "mucho contando la historia desde el principio hasta el final", en lo que entiende que reside la esencia de un guión.

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También ha valorado la organización de este Encuentro de Guionistas con la participación de 450 profesionales del sector, que reivindican la importancia de reconocer la profesión y reconocen la figura del guionista y escritor Rafael Azcona, del que se conmemora este año el primer centenario de su nacimiento en Logroño.

Desde su experiencia profesional, ha incidido en que "el guión es el corazón de la película y la esencia de lo que vas a contar", más allá de que pueda ser "algo flexible".

Este Encuentro de Guionistas "ayuda a dar valor y visibilizar" esta profesión, que ha calificado "primordial y sumamente importante" en la creación.

Las personas que se dedican al cine son muy conscientes de la importancia que tiene esta herramienta, ha añadido, pero es "bastante invisible y no se le dota del valor que realmente tiene desde fuera de este ámbito", como en el público o en ambientes cercanos al cine que ya no están tan dentro de la creación.

Por ello, ha incidido en que todo lo que sea visibilizar la profesión del guionista y la figura del guión y situarla dentro de la creación cinematográfica es "muy valioso".

En 'Sorda', ha explicado, hace una aproximación emocional a la realidad de las personas no oyentes y cuestiona las barreras, sociales y culturales, que aún se mantienen en la sociedad.

Esta película, ha recordado, empezó siendo un cortometraje que, después, se transformó en un largometraje, cuyo guión nace de una realidad muy cercana a su vínculo familiar, su hermana, la actriz Miriam Garlo, una persona sordomuda que perdió gran parte de su audición en la infancia y las dificultades a las que se ha enfrentado en su vida.

Ha añadido que, al escribir este guión, se introdujo en un ámbito muy desconocido para ella, que era la maternidad de una mujer sorda, dado que es algo por lo que ella no ha pasado y tampoco su hermana.

El proceso creativo es "muy enigmático, muy misterioso y bastante intuitivo", ha reconocido Libertad, para quien "filtrar el mundo es confiar en que tu psique, biografía, neurosis y anhelos van a dar una mirada única y singular a lo que estás creando".

Sobre sus próximos proyectos, ha subrayado que ha empezado con un nuevo trabajo que no está relacionado con su vida personal y que se encuentra en fase de documentación, pero ha eludido desvelar más detalles. EFE

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EFE

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