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El Senado destinará 42.000 euros a impartir cursos de lengua de signos a sus trabajadores y senadores

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La Mesa del Senado ha licitado recientemente un contrato por valor de hasta 42.000 euros destinado a ofrecer clases presenciales de lengua de signos para sus trabajadores y parlamentarios durante los próximos cinco años.

Así consta en los detalles del procedimiento del contrato, a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que se precisa que el servicio de las clases de lengua de signos se prestará en dos períodos de tiempo a lo largo del año: desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio y desde el 15 de septiembre hasta la tercera semana de diciembre, inclusive.

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Las clases se impartirán una vez por semana, y tanto el calendario lectivo como la programación de las clases se deberán adaptar al calendario laboral aprobado anualmente por la Cámara y a la actividad parlamentaria e institucional de la misma.

En concreto, las clases tendrán una sesión semanal de 60 minutos y se producirán, preferiblemente, los viernes, de 8:30 a 9:30 horas. Se estima un número de grupos de 2 a 4, en función del número de alumnos y del nivel de conocimiento de los mismos, y un mínimo de alumnos de entre 3 y 10 por grupo.

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El contrato entrará en vigor en el año 2027, pero existe la posibilidad de prorrogarlo hasta cuatro años más.

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