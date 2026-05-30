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Juzgan a los activistas que se pegaron a los marcos de 'Las Majas' de Goya en el Museo del Prado

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El Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid celebrará este miércoles un juicio contra dos activistas del colectivo ecologista 'Futuro Vegetal' acusados de un delito contra el patrimonio histórico por pintar en noviembre de 2022 en el Museo del Prado la inscripción '+1,5ºC' entre los cuadros de Goya 'La maja desnuda' y 'La maja vestida' y se pegaron posteriormente a los marcos con adhesivo.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados accedieron a la sala 38 del museo provistos de pegamento, pintura negra y un rodillo con el objetivo de llamar la atención sobre la emergencia climática dentro de una protesta coordinada del colectivo.

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La Fiscalía sostiene que la acción causó daños tanto en la pared de la sala como en los marcos históricos de las obras, cuya restauración ascendió a 2.850 euros.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico del artículo 323.1 del Código Penal y solicita para cada acusado una pena de 12 meses de multa, con cuota diaria de tres euros, además del pago conjunto de la indemnización al museo.

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