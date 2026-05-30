El fiscal pide 5.000 euros a dos activistas que pegaron sus manos a las 'majas' de Goya

Madrid, 30 may (EFE).- La Fiscalía pide el pago de un total de 5.000 euros en concepto de multa e indemnizaciones para dos activistas del colectivo Futuro Vegetal que pegaron el 5 de noviembre de 2022 sus manos con pegamento a los marcos de los cuadros 'La maja vestida' y 'La maja desnuda' de Goya en el Museo del Prado de Madrid.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid ha señalado para el miércoles próximo el juicio por esta causa, en la que se sentarán en el banquillo S.G.O. y A. del R.R., a quienes la Fiscalía atribuye un delito contra el patrimonio histórico.

PUBLICIDAD

En su escrito de acusación el Ministerio Público relata que ambos se dirigieron a la sala 38 del Museo del Prado provistos de dos botes de pegamento Loctite, uno de pintura negra y un rodillo para protestar ante la emergencia climática, dentro de la estrategia del colectivo ecologista Futuro Vegetal.

Una vez en dicha sala, donde se exponen dichos cuadros de Francisco de Goya, saltaron el cordón de seguridad y escribieron en pintura negra sobre la pared que separa ambos lienzos '+1,5º', en alusión al objetivo límite de calentamiento fijado por el Acuerdo de París para evitar las consecuencias del cambio climático.

PUBLICIDAD

Acto seguido embadurnaron sus manos derechas en pegamento y las adhirieron a los marcos de ambos cuadros, algo por lo que la seguridad del museo tuvo que desalojar la sala.

El personal de restauración -indica la Fiscalía- tuvo que hacer uso de crema Nivea para separar sus manos "con el menor daño posible a los acusados y a los marcos", tras lo que agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de ambos.

PUBLICIDAD

Entre los efectos que les intervinieron a los acusados se encontraba un plano del museo "con indicaciones sobre los elementos de seguridad que habían detectado en las distintas salas, como preparación de su acción".

La Fiscalía solicita que se les imponga una multa de 1.080 euros para cada uno y que indemnicen conjuntamente al museo con 2.850 euros por los gastos de restauración.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público detalla que fue necesaria una restauración, limpieza y repintado de la pared y el suelo de la sala por un importe de 350 euros.

Con lo que respecta a los marcos, sufrieron una abrasión del oro en una superficie afectada de 6 centímetros en 'La Maja desnuda' y de 15 en 'La maja vestida', cuya restauración ascendió a un coste de 2.500 euros.

PUBLICIDAD

Ambos marcos tienen una estructura en 'cassetta', una moldura interior y otra exterior separadas por una banda central plana con una entrecalle policromada, en la que se introducen decoraciones a imitación del bronce.

Se trata de marcos de estilo fernandino, "inspirados en el gusto mobiliario de los años en los que fueron realizadas las pinturas por Goya" y que se forjaron entre 1902 y 1912 bajo la dirección de José Villegas, especifica el escrito de la Fiscalía. EFE

PUBLICIDAD