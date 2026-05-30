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El oteador de palabras: “nanopinganillo”, “sembratón”, “criovolcán”...

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Por Javier Bezos (FundéuRAE)

Madrid, 30 may (EFE).- Una quincena más, el oteador selecciona varias voces y expresiones observadas por la FundéuRAE en los medios de comunicación. Pueden ser nuevas, curiosas, recuperadas, dudosas… La inclusión en esta lista no implica una aceptación ni un rechazo, sino que tan solo se busca reflejar el uso y la evolución del léxico.

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NANOPINGANILLO

En España, un pinganillo es, además de un carámbano, un ‘auricular inalámbrico poco visible’. A los que son especialmente indetectables por su extrema miniaturización o por estar integrados en accesorios ponibles se les está llamando “nanopinganillos”, y han sido noticia por su uso en exámenes como método para copiar. El elemento compositivo “nano-” para lo sumamente pequeño ya ha aparecido en algún oteador anterior.

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SEMBRATÓN

Un “sembratón” o “siembratón”, pues en los medios se encuentran ambas variantes, es una jornada en la que se siembran árboles y otras plantas con el principal propósito de recuperar la flora propia de un lugar, ampliar las zonas verdes urbanas y restaurar los ecosistemas. La participación masiva en este tipo de iniciativas se pone de manifiesto con la terminación “-ton”, tomada de “maratón”.

CASA TERMO

Un tipo específico de vivienda sostenible, con un diseño que busca la eficiencia y la minimización de la necesidad de calefacción y refrigeración, es la casa pasiva. También se la llama más informalmente “casa termo”, que remite a los recipientes de paredes aislantes que permiten conservar la temperatura de los productos en su interior.

CRIOVOLCÁN

Algunos cuerpos helados del sistema solar, como Encélado o Plutón, albergan “criovolcanes”, estructuras geológicas que expulsan mezclas de diversas sustancias congeladas, como agua o amoníaco, en lugar de magma incandescente. Otras voces con el elemento “crio-”, que significa ‘frío’, son “criobiología” y “crioterapia”.

MICROJUBILACIÓN

No es raro que las empresas de cierto número de países ofrezcan a los trabajadores la posibilidad de acogerse a una “microjubilación”, es decir, a un retiro parcial (con reducción de jornada) o temporal con el propósito, por lo general, de disfrutar del tiempo libre de un modo similar a como se hace en la jubilación completa.

ACELERACIONISTA

Hay quienes sostienen que los procesos sociales, económicos o tecnológicos no solo no deben moderarse, sino que, más bien al contrario, deben impulsarse activamente para desencadenar transformaciones más profundas. Son los “aceleracionistas”. EFE

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