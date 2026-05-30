La cúpula de Interior de Rajoy niega cualquier orden de espiar a Bárcenas en las primeras declaraciones de acusados

No hubo orden de espiar a Luis Bárcenas ni "preocupación" del PP sobre los discos duros del extesorero del partido. Estas fueron las dos ideas principales que sostuvieron el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex 'número dos', Francisco Martínez, en el juicio de la 'Operación Kitchen', que ha superado la octava semana con sus declaraciones como acusados.

Ambos lo hicieron ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) encargado de juzgar el presunto operativo parapolicial orquestado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información comprometedora a Bárcenas sobre dirigentes del partido y obstaculizar, supuestamente de esa manera, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno de la formación política.

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Las versiones del exministro y el exsecretario de Estado convergieron en varios puntos de sus respectivos interrogatorios. El primero de ellos fue si ordenaron espiar al extesorero 'popular'. "En absoluto", respondió Fernández Díaz al planteamiento de su abogado. Francisco Martínez hizo lo propio a preguntas de su letrado: "Jamás".

Tanto el uno como el otro, que se enfrentan a una petición de 15 años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción, también negaron haber percibido "preocupación" o "inquietud" de dirigentes del PP sobre los discos duros de Bárcenas, que contendrían la información sobre la contabilidad del partido de la que, según los investigadores, la presunta trama habría querido apoderarse.

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"NADIE ME HABLÓ DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN'"

"Nadie me transmitió jamás ninguna preocupación por haber sido grabado por Bárcenas y, desde luego, nunca jamás me la transmitió el señor ministro", declaró Martínez. Fernández Díaz también rechazó este extremo con idénticas palabras.

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El extitular de Interior señaló, además, que conoció la 'Operación Kitchen' a través de la prensa y que, en consecuencia, no habló de ella con nadie en los años en los que se habría desarrollado. "Yo me entero de esa operación cuando empieza a aparecer en medios de comunicación. No me había enterado de esa operación y, por tanto, no había hablado con nadie. Nunca nadie me habló de la 'Operación Kitchen", aseveró.

Hubo, sin embargo, versiones contradictorias sobre el conocimiento que ambos pudieran tener en 2013 de que Sergio Ríos, el chófer del extesorero, hubiera sido captado como confidente de la supuesta trama para aportar información sobre el entorno de Bárcenas.

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El exministro aseguró que no tuvo constancia de que Ríos fuera colaborador de la Policía Nacional hasta que el asunto saltó a la prensa, esto es, más allá del año 2013. Francisco Martínez, sin embargo, dijo que Fernández Díaz le preguntó ese año "si sabía algo de un colaborador cercano a la familia Bárcenas".

LOS MENSAJES QUE FERNÁNDEZ DÍAZ NO RECONOCIÓ

Por otro lado, Fernández Díaz no reconoció los mensajes que, según los investigadores, habría enviado en 2013 a Francisco Martínez interesándose sobre el chófer de los Bárcenas e informándole sobre el volcado de los dispositivos del extesorero del PP, que fue ejecutado por agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional bajo la supervisión del entonces comisario encargado del grupo, Enrique García Castaño, que llegó a estar acusado pero para quien la causa finalmente se archivó por motivos de salud.

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En concreto, argumentó que al no tener conocimiento de los hechos en el periodo en el que presuntamente se enviaron, "jamás" pudo enviar un texto a Martínez sobre la materia, poniendo de manifiesto que "no tiene lógica" que fuera él quien informara a su 'número dos' y no al revés.

El mensaje sobre el clonado, que fue reproducido en la vista oral, tenía fecha del 18 de octubre de 2013 y rezaba lo siguiente: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica".

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Según se expuso en el juicio, la recepción de ese texto habría coincidido en el tiempo con la fecha del volcado de los dispositivos de Bárcenas, aunque un perito que lo analizó describió trazas de "manipulación" en el mismo.

VILLAREJO, COSPEDAL Y EL NOMBRE DE RAJOY EN UN INFORME DE LA CAJA B

Tanto el exministro como su ex 'número dos' rechazaron haber dado indicaciones a otros mandos policiales para presionar a Manuel Morocho, investigador policial del 'caso Gürtel', y lograr que quitara los nombres de altos dirigentes del PP como el expresidente Rajoy o la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal de los informes policiales relacionados con la contabilidad B del PP.

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Todo ello en la misma semana en la que finalizó la prueba documental, en la que se reprodujeron algunos de los audios incorporados a la causa. En uno de ellos, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusado en el juicio, relataba a Cospedal que había retirado "lo más importante" de uno de los mencionados informes. "Iba hasta el nombre del presidente", dijo Villarejo.

En los audios, Villarejo aseguró que tenía grabaciones de conversaciones "duras" entre Rajoy y Bárcenas, y habló con el 'ex número dos' de Interior de la existencia de supuestos pagos que el extesorero le habría hecho al expresidente, todo ello en boca de quien fuera líder de 'Gürtel', el empresario Francisco Correa.

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En otras conversaciones, el comisario jubilado relató cómo captó al chófer de Bárcenas como confidente, al que apodó "el cocinero" y cómo le convenció para que le contara toda la información posible sobre la familia Bárcenas a cambio de "2.000 pavos al mes en crudo, gastos aparte".