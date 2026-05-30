Comuns, IU, Sumar y Más Madrid reforzarán este sábado su alianza electoral con un nuevo acto conjunto en Barcelona

Comuns, IU, Movimiento Sumar y Más Madrid compartirán este sábado un nuevo acto conjunto en Barcelona para continuar reforzando su alianza para las próximas elecciones generales, bajo el lema 'Un paso al frente'.

La cita contará con la participación de los ministros de Cultura, Ernest Urtasun; Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y Sanidad, Mónica García; así como del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo; la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.

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El evento se desplegará en plena crisis política por las investigaciones judiciales que salpican al PSOE, ante la cual el socio minoritario ha elevado el tono y endureciendo el discurso al mostrar su enfado con la actitud hasta ahora que han tenido los socialistas.

Por ejemplo, este viernes el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado al PSOE que "limpie la casa" y ha apuntado que hay que depurar responsabilidades por haber confiado altas responsabilidades en su formación a los exdirigentes José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

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También el titular de Cultura, en una carta dirigida a los inscritos de Sumar, ha demandado a los socialistas estar a la altura y desplegar medidas de regeneración democrática contundentes.

Por otro lado, el evento se anunció a los pocos días de la celebración de los comicios andaluces del 17M, donde la coalición Por Andalucía que integraban IU y Sumar repitió cinco escaños mientras que la lista de Adelante se alzó con el puesto de referencia de la izquierda alternativa a nivel autonómico al cosechar ocho escaños.

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Asimismo, la convocatoria de este acto llega tras el llamamiento de la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, a adelantar la elección del futuro líder del espacio y la marca electoral, dado que aún carecen de candidato y nombre del espacio para las generales.

En principio, voces de la actual coalición apuntan a que tiene que haber novedades al respecto antes de la vacaciones de verano o cuando empiece el nuevo curso político.

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Hasta la fecha se han celebrado dos actos más, uno en Sevilla en abril durante la precampaña de las elecciones andaluzas, y otro el pasado 20 de febrero, cuando los cuatro partidos presentes en el Gobierno por la cuota del socio minoritario mostraron públicamente su intención de revalidar su coalición electoral, abierta al resto de sus socios en el grupo parlamentario en el Congreso y con mano tendida a todas las fuerzas de la izquierda alternativa estatal y plurinacional.

MENSAJE A LOS SOCIOS ACTUALES

Un mensaje dirigido en consecuencia a socios actuales como Compromís, Chunta y Més per Mallorca pero también hacia Podemos, que rompió a finales de 2023 con Sumar y que ha mostrado frialdad respecto al proyecto de frente amplio electoral para 2027 que arman los partidos del socio minoritario del Ejecutivo.

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Pese a que concurrió junto a Sumar e IU en Andalucía, la formación morada mantiene una línea crítica hacia el Gobierno de coalición y ha redoblado su apuesta por forjar un tándem electoral entre la exministra de Igualdad Irene Montero y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

El anuncio de este acto se produce también en un clima de calma en Más Madrid, que rubricó la paz interna en el seno de la formación tras el acuerdo entre la ministra de Sanidad, Mónica García, que encabezará la lista del partido para las próximas elecciones autonómicas, y el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado, quien ostentará el tercer puesto.

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Delgado también está en la terna de nombres como referentes de Más Madrid para la futura lista a las elecciones generales por la capital.