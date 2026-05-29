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Sánchez usa datos económicos para contrastar "la realidad" del país y el "ruido mediático"

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Madrid, 29 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este viernes los datos relativos al aumento del salario medio en España para contrastar "la realidad" del país con el "ruido mediático".

Sánchez se ha hecho eco, en un mensaje en la red social X, del crecimiento de los salarios en España en plena polémica por las actuaciones judiciales contra el PSOE, que han llevado al PP y a algunos socios del Gobierno a pedir la convocatoria de elecciones.

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El jefe del Ejecutivo ha descartado esa posibilidad y este jueves anunció que comparecerá en el Congreso, previsiblemente la última semana de junio, para dar explicaciones de la situación política provocada por esas actuaciones judiciales y que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha enmarcado en un operación de intento de derribo del Gobierno.

"El salario medio en España creció un 23 % entre 2018 y 2024, por encima de la inflación. Los salarios bajos lo hicieron un 42 %, duplicando la subida de la inflación", ha recalcado Sánchez en su mensaje utilizando datos de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística.

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Ante esos datos es cuando subraya que "frente al ruido mediático, la realidad de este país".

Una realidad que señala que pasa por unos ciudadanos que siguen ganando poder adquisitivo gracias a las políticas del Gobierno. EFE

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EFE

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