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Comprobar Eurojackpot: los afortunados del viernes 29 de mayo

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

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Solo necesitas 2 euros para participar en el sorteo de Eurojackpot. (Infobae/Jovani Pérez)
Solo necesitas 2 euros para participar en el sorteo de Eurojackpot. (Infobae/Jovani Pérez)

Eurojackpot, una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios, informó los dígitos ganadores de su más reciente sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo millonario se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

El sorteo millonario del Eurojackpot se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

Jugada ganadora del último sorteo

Fecha: viernes 29 de mayo 2026.

Combinación ganadora: 03 20 21 42 49.

Soles: 05 06.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con un plazo de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Eurojackpot, únicamente tienes 30 días naturales contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

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Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago.

¿Cómo ganar el Eurojackpot?

Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)

Para ganar en el Eurojackpot solo necesitas dos euros y elegir al menos siete números que formarán parte de tu combinación ganadora.

Esta combinación ganadora está dividida en dos: la primera parte son cinco dígitos que debes elegir entre el 1 y el 50. Mientras que la segunda parte, los dos números restantes llamados “soles”, los tienes que escoger entre el 1 y el 12.

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Para aumentar la posibilidades de ganar, tienes la oportunidad de elegir una combinación múltiple, para tener una combinación ganadora de hasta 15 números, 10 de tu combinación base y cinco de soles.

Si no sabes qué combinación ganadora elegir, puedes escoger la opción de “modo aleatorio” y así se te dará una serie de números al azar para tu apuesta.

Finalmente, selecciona el número de sorteos consecutivos en los que quieras participar y espera la publicación de los resultados.

Se gana el premio mayor quien acierte a los siete números de la combinación ganadora, sin embargo, se entregan premios desde los tres aciertos.

Recuerda que el Eurojackpot se juega cada martes y viernes, con un premio mayor de al menos 10 millones de euros.

Eurojackpot se juega en once países del continente europeo que incluyen Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)
Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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