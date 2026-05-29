Sabonis se queda con el récord: Luka Božić sólo consigue 24 créditos frente al San Pablo

Burgos, 28 may (EFE).- El ala-pívot del Covirán Granada Luka Božić no pudo superar este viernes el histórico récord de Arvydas Sabonis de partidos consecutivos alcanzando al menos 27 créditos de valoración en la Liga Endesa, después de quedarse en 24 en el encuentro frente al San Pablo Burgos.

El jugador croata llegaba a la última jornada empatado con la leyenda lituana, ambos con una racha de 12 encuentros consecutivos superando esa cifra, un registro que Sabonis mantiene desde 1992.

Božić tenía la oportunidad de firmar en solitario una nueva marca histórica en la competición, pero su actuación en el Coliseum no fue suficiente para romper el récord, pese a volver a ser uno de los jugadores más destacados del conjunto nazarí.

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La serie del jugador del Covirán Granada comenzó en la jornada 22 y desde entonces había enlazado actuaciones de enorme impacto estadístico, consolidándose como uno de los nombres propios de la temporada y como uno de los principales candidatos al MVP de la Liga Endesa.

El croata cierra así una racha histórica que iguala una de las marcas más emblemáticas de la competición, en una temporada especialmente difícil para un Covirán Granada que consumó su descenso varias jornadas atrás. EFE

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