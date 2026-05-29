España da a conocer la convocatoria para la Copa del Mundo de baloncesto 3x3

Madrid, 29 may (EFE).- Los seleccionadores españoles de baloncesto 3x3, Pedro Meléndez y Sandra Ygueravide, dieron a conocer este viernes los cuartetos definitivos de España para la Copa del Mundo FIBA 3x3 2026, que se disputará en Varsovia del 1 al 7 de junio y en la que el cuadro masculino defiende el oro cosechado el año pasado en Mongolia.

En el equipo masculino, Pedro Meléndez repitió convocatoria al citar a Guim Expósito, Diego de Blas, Carlos Martínez e Iván Aurrecoechea. Los campeones del mundo del año pasado en Mongolia, y también plata en la 'Champions Cup' de Bangkok, serán los encargados de defender el título en Varsovia.

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Por su parte, Sandra Ygueravide, que se estrena en el banquillo femenino, citó a un cuarteto en el que, por primera vez desde hace años, no figuran ni Vega Gimeno ni la propia Ygueravide. La seleccionadora valenciana apostó por Alba Prieto, Txell Alarcón, Gracia Alonso de Armiño y Ceci Muhate.

De todas ellas, Gracia Alonso de Armiño, subcampeona olímpica y campeona de Europa, es la jugadora más experimentada; Ceci Muhate repite en un Mundial tras Viena 2023; Alba Prieto fue plata en la Champions Cup de 2025 y tiene experiencia en Women’s Series; y Txell Alarcón debutará en competición oficial.

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En Varsovia, la selección femenina será cabeza de serie del Grupo B, donde jugará contra Estados Unidos, Mongolia, Hungría y Madagascar y deberá clasificarse entre las tres primeras para pasar a la fase final.

En categoría masculina, España está encuadrada en el Grupo A junto a Serbia, Austria, Australia y Madagascar. Los primeros de grupo pasarán a cuartos de final, y segundos y terceros jugarán una eliminatoria previa. EFE