Eliminiado Djokovic, de Roland Garros saldrá un nuevo campeón de Grand Slam

París, 29 may (EFE).- Del Roland Garros de 2026 saldrá un nuevo campeón de Grand Slam, puesto que ninguno de los tenistas que siguen en competición ha logrado todavía apuntarse un 'grande'.

El serbio Novak Djokovic era el único ganador de Grand Slam que se mantenía en competición y cayó eliminado contra el brasileño Joao Fonseca en tercera ronda.

Es la primera vez en la historia que ningún ganador de Grand Slam se clasifica para octavos de final de un 'grande'.

Al principio del torneo eran cuatro: el italiano Jannik Sinner, Djokovic, el suizo Stan Wawrinka y el croata Marin Cilic. EFE