Espana agencias

Eliminiado Djokovic, de Roland Garros saldrá un nuevo campeón de Grand Slam

Guardar
Google icon

París, 29 may (EFE).- Del Roland Garros de 2026 saldrá un nuevo campeón de Grand Slam, puesto que ninguno de los tenistas que siguen en competición ha logrado todavía apuntarse un 'grande'.

El serbio Novak Djokovic era el único ganador de Grand Slam que se mantenía en competición y cayó eliminado contra el brasileño Joao Fonseca en tercera ronda.

Es la primera vez en la historia que ningún ganador de Grand Slam se clasifica para octavos de final de un 'grande'.

Al principio del torneo eran cuatro: el italiano Jannik Sinner, Djokovic, el suizo Stan Wawrinka y el croata Marin Cilic. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diego Ocampo: "Estoy muy orgulloso del partido que ha hecho el equipo ante el Real Madrid"

Infobae

Suiza le devuelve el 3-0 a España en el amistoso femenino disputado en Lorca

Infobae

El Real Madrid no comparece ante los medios tras la derrota en Manresa

Infobae

Fonseca, de 19 años, tumba a Djokovic al remontarle dos sets y hace historia

Infobae

Yolanda Díaz afirma que España sigue siendo progresista "digan lo que digan"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

Hungría desbloquea 16.400 millones de euros de fondos europeos tras el giro europeísta del nuevo Gobierno: “El pueblo húngaro se lo merece”

DEPORTES

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”