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Tras más de 20 años, El Algarrobico aclara su futuro y su demolición parece más cercana

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Redación Medioambiente, 29 may (EFE).- El dictamen que aprueba la nulidad de la licencia de obras del hotel El Algarrobico (Carboneras, Almería) aclara su futuro tras más de 20 años de procesos judiciales y administrativos, haciendo que su demolición parezca más cercana.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha concluido este viernes que la licencia concedida en 2003 a la promotora Azata del Sol para la construcción del inmueble ubicado en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, es "nula de pleno derecho" al estar sobre suelo protegido no urbanizable y vulnerar la Ley de Costas.

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La licencia para la construcción de El Algarrobico -un hotel de 20/21 plantas y 411 habitaciones situado a apenas 20 metros de la orilla del mar- fue aprobada por el Ayuntamiento de Carboneras el 13 de enero de 2003.

El proyecto se basaba en un Plan Parcial anterior a la Ley de Costas de 1988, que aún no se había adaptado a la obligación de respetar una franja de 100 metros hasta el mar.

Tras una demanda de la asociación Salvemos Mojácar, la cual aseguraba que el suelo estaba clasificado como no urbanizable, en 2006 un juzgado ordenó la paralización de las obras.

La suspensión fue ratificada en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El gobierno autonómico andaluz interviene en 2009 para recurrir ante el TS el dictamen del TSJA contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del año anterior, que liberaba de protección la zona de la playa donde se encuentra El Algarrobico.

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También en 2009, la Fiscalía General del Estado ordena la apertura de diligencias de investigación para dirimir presuntos delitos de prevaricación.

En 2010 el Tribunal Supremo dictaminó que el entorno era de máxima protección y en 2012 desestimó el recurso del Ayuntamiento, haciendo que el caso pareciera prácticamente zanjado.

En este punto, en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó fallos favorables a la promotora, validando la licencia y prolongando el proceso jurídico y administrativo.

En 2016 el Supremo anuló una de las sentencias del TSJA y en 2017 reiteró que el espacio estaba protegido, hasta que en 2021 el TSJA obligó al Ayuntamiento a revisar la licencia de obras.

En 2023 el pleno municipal acordó declarar el suelo como no urbanizable, aunque nuevas resoluciones incidieron en la necesidad de ajustar formalmente el planteamiento.

 

En febrero de 2025 el Gobierno anunció la declaración de utilidad pública del terreno e inició el proceso de expropiación y, tras una sucesión de actuaciones administrativas entre el Ejecutivo y la empresa promotora, el Ayuntamiento inició formalmente la revisión de la licencia.

El 16 de febrero de 2026, el TSJA decretó el archivo de la causa después de que la revisión declarara el sector como suelo no urbanizable de especial protección.

Este viernes, ya con el dictamen aprobado, la licencia anulada y el proceso expropiatorio iniciado, el futuro de El Algarrobico se aclara y su demolición, tras más de 23 años de litigios, parece más cercana. EFE

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