Temas del día de EFE España del sábado 30 de mayo de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Gobierno mantiene su objetivo de agotar la legislatura y celebrar las elecciones generales en 2027, mientras crece la presión del PNV y de Junts para que Pedro Sánchez disuelva las Cortes después de una complicada semana judicial para el PSOE por los casos que protagonizan José Luis Rodríguez Zapatero y la exmilitante socialista Leire Díez.

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PARTIDOS IZQUIERDA

Barcelona - Los partidos de izquierda Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid celebran este sábado un acto unitario en Barcelona en un momento de fuerte debate interno sobre su posición en el Gobierno de coalición tras las últimas causas judiciales que afectan al PSOE.

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PARTIDOS PNV (Análisis)

Vitoria - El PNV ha protagonizado esta semana un giro político al exigir elecciones anticipadas al Gobierno del PSOE, un movimiento motivado por la creciente incomodidad que siente como socio de un partido cercado por procedimientos judiciales, pero que también tiene relación con sus propias necesidades y cálculos en Euskadi. Rafael Herrero

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FUERZAS ARMADAS

Vigo (Pontevedra) - Los reyes Felipe VI y Letizia y, junto a ellos, la princesa Leonor, presiden el desfile militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, en el que participarán alrededor de 3.700 efectivos, entre ellos un total de 30 aviones de combate y el nuevo tanque blindado del Ejército de Tierra.

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PAPA ESPAÑA (Serie previa)

Madrid - Desde un viaje de juventud en furgoneta en los ochenta, hasta una visita relámpago conduciendo de Madrid a Pamplona para felicitar a un sacerdote en 2015, muchas han sido las estancias de Robert Prevost en España antes de ser elegido papa. EFE repasa estos momentos con testimonios y datos recabados por sus delegaciones. Almudena González

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SEGURIDAD VIAL (Crónica)

Madrid - Cuando la frialdad de una sentencia judicial no es suficiente para cerrar el duelo de las víctimas de accidentes de tráfico surge la necesidad de vías alternativas: una de ellas es la justicia restaurativa, que fomenta encuentros con causantes de siniestros para que éstos se responsabilicen de sus actos. Santi Sánchez

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(Texto a las 8:30. 826 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023506724)

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La factura eléctrica de los consumidores con tarifa regulada (PVPC) cerrará este mes en niveles similares a los de abril, cuando retrocedió a mínimos desde la primavera de 2024, después de que la rebaja fiscal en vigor -que decae el lunes- haya compensado el encarecimiento de la energía de las últimas semanas.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023404622)

AVICULTURA HUEVOS (Entrevista)

Madrid- La temporada de gripe aviar en las granjas españolas desde otoño ha sido "muy dura" hasta el punto de que se han sacrificado 2,7 millones de aves ponedoras (5,6 % del censo) y un descenso en la producción de 32,6 millones de docenas de huevos que han contribuido a la inflación del producto.

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(Texto a las 9:00 horas. 614 palabras)

BAD BUNNY

Madrid - Bad Bunny, el artista del momento, inicia este sábado una residencia histórica de diez conciertos en el estado Metropolitano de Madrid, dentro de su gira mundial 'Debí tirar más fotos', que ha generado una gran expectación en la capital.

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TELEVISIÓN SERIES

Madrid - Junio arranca con algunos de los platos fuertes más potentes del año en el mundo de las plataformas de 'streaming' gracias a la esperadísima adaptación televisiva de 'El cabo del miedo' con Javier Bardem y Amy Adams, el regreso de 'La Casa del Dragón' y el adiós a 'The Bear', en un mes en el que se suma la docuserie 'La más grande' sobre Rocío Jurado.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8000047981)

FERIA LIBRO

Madrid - El primer fin de semana de la Feria del Libro de Madrid reúne a autores, editores, libreros y lectores con el humor como hilo conductor y bajo un intenso calor, que no ensombrece las optimistas previsiones de esta 85 edición, tras el éxito de visitantes del pasado año.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Juventudes Socialistas inaugura oficialmente su 27 Congreso Federal con la intervención de la portavoz adjunta del PSOE y miembro de la Ejecutiva, Enma López; la secretaria general de la organización de jóvenes de UGT RUGE, Belén Guirao; y el hasta ahora secretario general de Juventudes Socialistas, Víctor Camino. Sede de la UGT en Madrid, Avenida de América 25.

10:00h.- Pamplona.- PARTIDOS PSN.- La secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, interviene en el Comité Regional del partido. Sede del PSN. (Texto) (Foto)

11:00h.- Vitoria.- PARTIDOS PSE-EE.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cierra el acto de homenaje que los socialistas alaveses rinden en el 80 aniversario de su nacimiento al que fuera su líder, Fernando Buesa. Plaza de la Memoria. (Texto) (Foto).

11:30h.- Lasarte-Oria (Gipuzkoa).- PARTIDOS PNV.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, interviene en un acto político con motivo de la inauguración de un nuevo 'batzoki' en la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria. Batzoki (Avda del Hipódromo, 9). (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- PARTIDOS IZQUIERDA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, entre otros, intervienen en un acto de Comuns, Sumar, Más Madrid e IU en Barcelona. Edificio ONCE (C/ Sepúlveda, 1) y streaming en https://youtube.com/live/uwKPwBiOqzs. (Texto) (Foto)

11:30h.- Bilbao.- PARTIDOS PP.- Acto político del PP con el secretario general del partido, Miguel Tellado. Plaza Indautxu. (Texto) (Foto).

11:50h.- Vilafranca del Penedès (Barcelona).- PARTIDOS JXCAT.- El secretario general de JxCat, Jordi Turull, interviene en una Convención Municipalista en Vilafranca del Penedès. Cal Figarot (C/ General Prim, 11) y streaming en el canal de YouTube de Junts. Mudo para gráficos a las 11:00h. Foto de familia a las 14:15h. (Texto)

12:00h.- Vigo (Pontevedra).- FUERZAS ARMADAS.- Los reyes y, junto a ellos, la princesa Leonor, presiden el acto central del Día de las Fuerzas Armadas acompañados del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, y otras autoridades civiles y militares. Playa de Samil (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Ricla (Zaragoza).- PARTIDOS PSOE.- La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, atiende a los medios de comunicación desde Ricla, donde visitará la Feria de la Cereza y el Ajo Tierno. Pabellón municipal.

12:15h.- Manresa (Barcelona).- PARTIDOS CUP.- La CUP lleva a cabo un encuentro de cargos electos, bajo el título 'Más municipalismo, más soberanía, más poder popular', en el que tomará la palabra el secretario general del partido, Non Casadevall. Espai Plana de l'OM (Carrer del Born, 08241) (Texto).

ECONOMÍA

11:30h.- Murcia.- VIVIENDA MANIFESTACIÓN.- La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Vivienda de Murcia convocan una manifestación dentro de una movilización coordinada con otros territorios del Estado bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida: sus beneficios, nuestra miseria” con el objetivo de denunciar el agravamiento de la crisis de vivienda y los efectos de un sistema rentista. plaza de La Merced.

11:30h.- San Sebastián.- TRANSPORTE GIPUZKOA.- La patronal guipuzcoana del transporte por carretera, Guitrans, celebra su Asamblea General de Socios. Escuela de Ingeniería EHU (Plaza de Europa) (Texto)

12:30h.- Pamplona.- SINDICATOS EHNE.- VIII Congreso de EHNE Nafarroa Condestable

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:15h.- Marín (Pontevedra).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste al acto de homenaje en recuerdo de todos los miembros de las Fuerzas Armadas de España (FAS) fallecidos en acto de servicio.

11:00h.- Melilla.- FUERZAS ARMADAS.- Parada militar con motivo de San Fernando, patrón de Ingenieros. que tendrán lugar el sábado, día 30 de mayo a las 11:00 , en el acuartelamiento Capitán Arenas Acuartelamiento “Capitán Arenas”

SOCIEDAD

Trujillo (Cáceres).- MEDIO AMBIENTE.- Trujillo acoge una nueva edición del Primilla Birding Festival (PBF), una cita para los amantes de la naturaleza, la ornitología y el turismo sostenible que reunirá a expertos, aficionados y familias a través de un programa repleto de actividades divulgativas y de ocio. Palacio de los Barrantes Cervantes/Silo Innovo.

09:00h.- Santander.- CÁNCER MAMA.- Las mujeres supervivientes de cáncer de mama que conforman Cantabria en Rosa organizan este sábado el Festival de Dragon Boat para visibilizar la enfermedad y, en esta ocasión, luchar por un mar limpio. Dique de Gamazo.

09:30h.- Getxo (Bizkaia).- RETO ELA.- Encuentro con Jaime Lafita antes de que inicie un reto en bicicleta por toda España para reivindicar la aplicación de la ley ELA. Puerto Viejo.

10:00h.- Piornal (Cáceres).- FERIA CEREZAS.- La localidad cacereña de Piornal acoge la XV Feria del Cerezo, cuyo programa de actividades recoge gastronomía, senderismo y animación en las calles Plaza de la Constitución.

11:00h.- Madrid.- BARRIOS PROTESTAS.- La Plataforma Salvemos Eugenia de Montijo organiza un recorrido para denunciar la tala de 300 árboles en el único parque de Vista Alegre. Ermita de Santa María La Antigua. Calle de Monseñor Óscar Romero, 92.

11:30h.- San Sebastián.- UNIVERSIDAD EHU.- El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, preside la celebración de los 50 años de celebración de la Facultad de Informática. Kursaal.

12:00h.- Vigo (Pontevedra).- FUERZAS ARMADAS.- La plataforma Galiza pola Paz convoca una manifestación en protesta por la celebración del desfile del Día de las Fuerzas Armadas y por el incremento del gasto en defensa por parte de los países de la Unión Europea. Desde Vía Norte con Urzáiz.

12:00h.- Madrid.- CAZA PROTESTAS.- Organizaciones ecologistas y animalistas convocan una manifestación contra la nueva Ley de Caza de la Comunidad de Madrid. Plaza de Callao a Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en la calle Alcalá, 16.

12:00h.- Oviedo.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- CSIF convoca una concentración frente a la Consejería de Educación para denunciar el malestar del personal docente ante la falta de mejoras en sus condiciones de trabajo. Plaza de España. (Texto)

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- DÍA CANARIAS.- El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, entrega los Premios Canarias de 2026 a la Fundación Main, al viñetista Padylla y al arquitecto Fernando Martín Menis y las Medallas de Oro de la comunidad autónoma en el acto institucional del Día de Canarias. Auditorio Alfredo Kraus (Texto) (Foto).

13:15h.- Toro.- VINO TORO.- El resultado de la calificación oficial de cosecha de la añada 2025 se hace público en el marco de la Feria del Vino de Toro en la localidad zamorana que da nombre a esta Denominación de Origen Plaza de toros (Texto)

19:00h.- Valencia.- DANA MANIFESTACIÓN.- Manifestación bajo el lema "Mazón a presó" convocada por los movimientos sociales que protestan cada mes por la gestión del expresident de la Generalitat Carlos Mazón durante la dana 29 de octubre de 2024, que en la provincia de Valencia causó la muerte de 230 personas. Desde la plaza del Ayuntamiento hasta la plaza de la Virgen. (Texto) (Foto).

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Gijón (Asturias).- FERIA LIBRO.- I Feria del Libro Independiente de Gijón, con la participación de más de 40 autores. Hotel Silken Ciudad Gijón

10:00h.- San Fernando (Cádiz).- AÑO CAMARON.- Escritores, músicos y flamencólogos abordan la figura de Camarón de la Isla en un congreso que concluye este sábado en su localidad natal, San Fernando (Cádiz) en el marco del Año Camarón que se celebra este 2026, cuando el cantaor habría cumplido 75 años. Centro de Interpretación Camarón de la Isla (Texto).

11:30h.- Pamplona.- FESTIVAL ROCK.- Segunda jornada de la octava edición del festival Iruña Rock en la que actúan Non Servium, Zea Mays, Kaos Urbano, Motxila 21, Dinamita, Nafarroa 1512, Sofokaos, Periferia, Against You y The Anger Price, Ciudadela.

12:00h.- Oviedo.- COLEGIO APAREJADORES.- Acto de imposición de distinciones a miembros del Colegio de Aparejadores de Asturias. Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

12:00h.- Manresa (Barcelona).- PARTIDOS CUP.- La CUP celebra en Manresa un encuentro de cargos electos de la formación, bajo el título "Más municipalismo, más soberanía, más poder popular". Espai Plana de l'Om. (Texto)

12:15h.- Barcelona.- ENTIDADES ÒMNIUM.- Òmnium Cultural celebra su Asamblea General Ordinaria en Barcelona, para renovar la presidencia y parte de la junta directiva. Casino l’Aliança del Poblenou (Rambla del Poblenou, 42). (Texto)

13:00h.- Barcelona.- ORIOL BOHIGAS.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, descubre una placa conmemorativa en la casa donde nació el arquitecto Oriol Bohigas, en un acto en el que se presentarán las actividades del Año Bohigas, que se celebrará en 2027 con el objetivo de reivindicar su legado y su aportación al pensamiento urbanístico. C/Casanova 71 (Texto)

18:00h.- Olite (Navarra).- TURISMO ENOGASTRONÓMICO.- Recorrido por Olite, con vino y gastronomía, dentro del Festival enogastronómico "Entre Corchetes - Navarra Media".

19:00h.- Zaragoza.- TEATRO DRAMÁTICO.- Los actores Félix Gómez (Jaime) y Noemí Ruiz (Marla/María) protagonizan 'Si alguna vez hubo un nosotros', una obra de teatro dirigida por Ignasi Vidal que, a través de monólogos poéticos, explora la ruptura de pareja y la fragilidad humana. Teatro Esquinas.

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de María Guiomar Cortés de Moura para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens. Las Ventas. (Texto)

19:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL MÚSICA.- El Festival Miramar Gauak incluye en su última jornada actuaciones de artistas como Bebe, Kiko Veneno e Idoia. Palacio Miramar .

19:00h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- AGAO lleva la ópera y la zarzuela a la Plaza Consistorial con un concierto desde los balcones del Ayuntamiento de Pamplona. Plaza Consistorial.

20:00h.- Bilbao.- FERIA LIBRO.- La escritora y periodista Carmen Torres Ripa presenta su nueva obra, 'Después de todo', en el marco de la Feria del Libro de Bilbao. Carpa de la feria.

20:00h.- Madrid.- BAD BUNNY.- El astro musical puertorriqueño Bad Bunny debuta en el estadio Metropolitano de Madrid con su mediática gira 'Debí tirar más fotos world tour', tras su paso previo por Barcelona. Estadio Metropolitano. (Texto)

20:30h.- Melilla.- CULTURA FLAMENCO.- III Muestra Flamenca - Actuación de Farruquito. Teatro Kursaal-Fernando Arrabal.

21:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- DÍA CANARIAS.- Concierto del cantante José Vélez en la celebración del Día de Canarias. Plaza de la Candelaria.

21:00h.- La Laguna (Tenerife).- MÚSICA LOS SABANDEÑOS.- Los Sabandeños finalizarán la gira de su 60 aniversario en el Teatro Leal, en un concierto en el que también conmemoran el Día de Canarias. Teatro Leal.

21:00h.- Mérida.- CANTE FLAMENCO.- La Plaza de Toros acoge la final del I Concurso Nacional de Cante Flamenco Ciudad de Mérida, en la que se dan cita doce cantaores de Extremadura y Andalucía. Plaza de toros.

EFE

ie/jlp

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