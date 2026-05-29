Quince años de prisión por incendiar el piso en el que dormía su pareja para matarla

Alicante, 29 may (EFE).- Un hombre ha asumido este viernes 15 años de cárcel por intentar matar a su pareja sentimental al prender fuego a la vivienda familiar en Alicante cuando ella dormía en su interior.

Este individuo, de nacionalidad rusa, ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena de 15 años y un día de prisión durante el juicio señalado hoy en la Sección Primera de la Audiencia de Alicante, cuyo tribunal ha dictado sentencia condenatoria ‘in voce’ por un delito de asesinato en grado de tentativa, después de una breve vista para fijar los términos de la responsabilidad civil.

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El suceso tuvo lugar el 29 de julio de 2025 después de varios meses en los que la convivencia de la pareja se caracterizó por conflictos constantes, con insultos y descalificaciones del procesado hacia la mujer, siempre dentro de un clima de humillación y sometimiento, según el escrito de acusación de la fiscalía.

Ese día, el hombre mantuvo una fuerte discusión con la víctima desencadenada por motivos económicos en la que ella le manifestó la intención de poner fin a la relación y, tras esa disputa, la mujer se fue a dormir y el hombre se dirigió al salón donde prendió fuego al sofá antes de huir de la vivienda.

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El fuego se propagó rápidamente y afectó a la vivienda de la víctima y al piso situado en la planta superior, aunque la mujer consiguió huir pese a que el humo inundaba la casa, lo mismo que los vecinos, que se vieron obligados a escapar por una estrecha cornisa de la cuarta planta para salvar sus vidas. El fuego provocó la muerte del perro de la mujer.

El ministerio fiscal solicitaba inicialmente para el encausado una pena de prisión de 22 años al considerarlo autor de los delitos de asesinato en grado de tentativa e incendio, así como de otro delito con maltrato animal con resultado de muerte, pero en virtud al acuerdo se rebaja a 15 al margen del pago de una compensación de cerca de 30.000 euros a la perjudicada. EFE

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