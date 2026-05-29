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Zverev mantiene el rumbo a octavos

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París, 29 may (EFE).- En una edición de Roland Garros que está viendo caer a varios de los principales favoritos, el alemán Alexander Zverev, número 2, mantuvo el rumbo a octavos de final, que disputará por novena vez consecutiva, aunque se dejó un set ante el francés Quentin Halys, 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2.

El germano, de 29 años, finalista en 2024, tres veces semifinalista y otras tantas cuartofinalista, aparece como la opción más creíble para alzarse en Paris con el primer Grand Slam de su carrera, tras la baja por lesión del español Carlos Alcaraz, ganador de las dos últimas ediciones, y las eliminaciones del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, y del serbio Novak Djokovic, ganador de 24 'grandes'.

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Zverev se medirá en octavos contra el neerlandés Jesper de Jong, 106 del mundo, rescatado para el cuadro final de la fase previa, que nunca antes había llegado a tercera ronda de un Gran Slam.

Solo dos tenistas habían llegado tan lejos en Roland Garros tras haber sido rescatados de la fase previa para integrar el cuadro principal: el checo Stanislav Birner en 1978 y el belga David Goffin en 2012. EFE

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