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Canadá incluye a Alphonso Davies entre sus 26 convocados para el Mundial de 2026

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Toronto (Canadá), 29 may (EFE).- Alphonso Davies, que se recupera de una lesión, y Jonathan David destacan en la lista de 26 jugadores divulgada este viernes por el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, para disputar el Mundial de 2026, en el que The Canucks será anfitrión junto con México y Estados Unidos.

Davies, del Bayern de Múnich alemán, fue convocado, aunque probablemente se perderá el inicio del Mundial. También se esperaba el llamado de David, del Juventus italiano.

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La federación canadiense de fútbol, Canada Soccer, aprovechó el anuncio para proyectar los nombres de los 26 jugadores en la CN Tower, una de las principales atracciones turísticas de Toronto, que con 553 metros de altura ofrece vistas del estadio en el que la selección debutará el 12 de junio ante Bosnia y Herzegovina.

“Es un honor nombrar nuestra plantilla para un Mundial en casa. Estos jugadores reflejan las muchas comunidades, culturas y trayectorias que componen este país”, declaró Marsch en un comunicado, al tiempo que destacó el carácter “decidido, valiente y orgulloso” del grupo.

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La selección de Canadá fue emparejada en el grupo B junto a las de Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Tras su estreno en Toronto, el equipo jugará el 18 de junio contra Catar en Vancouver y cerrará la primera fase el 24 de junio, también en Vancouver, frente a Suiza.

La lista incluye tres porteros: Maxime Crépeau, Owen Goodman y Dayne St. Clair.

En defensa figuran, entre otros, Davies, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alistair Johnston, Richie Laryea y Joel Waterman.

En el centro del campo aparecen Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Jonathan Osorio, Liam Millar, Jacob Shaffelburg y Marcelo Flores, mientras que la delantera estará integrada por Jonathan David, Promise David, Cyle Larin y Tani Oluwaseyi.

Antes del Mundial, Canadá jugará dos partidos de preparación: el 1 de junio ante Uzbekistán en Edmonton y el 5 de junio frente a Irlanda en Montreal.

La vigésima tercera edición del Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio y será la tercera participación mundialista de Canadá, tras las ediciones de 1986 y 2022. En ambas ocasiones, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos. EFE

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EFE

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