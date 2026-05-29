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El Gran Canaria pide perdón por el descenso: No hemos estado a la altura de este club

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Las Palmas de Gran Canaria, 29 may (EFE).- El Dreamland Gran Canaria ha emitido un comunicado tras consumarse su descenso a Primera FEB para pedir perdón a la afición por no haber estado "a la altura de lo que representa este club", un histórico que abandona la máxima categoría del baloncesto español tras 31 años en Liga Endesa.

Tras certificarse un descenso "muy doloroso" para la entidad, desde el club grancanario han asumido la "responsabilidad" después de que "muchas de las decisiones tomadas hayan salido mal", por lo que "desde hoy mismo" presentan el "compromiso inquebrantable de iniciar el camino que nos lleve a devolver a este equipo donde merece estar".

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"Sabemos perfectamente lo que esto significa para ustedes. Entendemos el enfado, el dolor y la frustración de quienes han estado cada fin de semana en el Gran Canaria Arena, de quienes han acompañado al equipo dentro y fuera de la isla y de todas las personas que sienten este escudo como parte de su vida", reza el comunicado publicado en las redes sociales del club.

Desde el CB Gran Canaria afirman que son "conscientes" de que detrás de cada abonado y abonada "hay mucho más que una persona que ocupa una butaca", sino que son "ilusión, pasión, recuerdos y un sentimiento de pertenencia que trasciende cualquier resultado deportivo": "Por eso este golpe nos duele tanto. Hoy toca asumir el dolor, aprender de lo sucedido y empezar a reconstruir".

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En el comunicado, la entidad claretiana ha informado de que este próximo lunes tendrá lugar una comparecencia pública ante los medios de comunicación.

"Gracias por estar siempre, Marea Amarilla. En los días buenos y, sobre todo, en los más difíciles. Volveremos a levantarnos. Vamos, Granca", concluye el escrito amarillo. EFE

phd/fp

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EFE

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