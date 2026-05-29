Cuerpo ve a España mejor preparada que otros para afrontar impacto del conflicto en Irán

Bilbao, 29 may (EFE).- El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado que España ha llegado "mejor preparada que otros socios y que en otras situaciones" para afrontar la situación de "enorme incertidumbre" generada por el conflicto en Oriento Medio.

Cuerpo ha protagonizado este viernes en Bilbao una conversación con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, en el marco del primer Basque Economic Forum organizado por el Gobierno Vasco.

En su intervención, el ministro ha puesto de manifiesto que a "la enorme incertidumbre" en cuanto al final del conflicto en Irán se suman "los retos de competitividad" existentes en relación a "grandes competidores como EE.UU. y China".

Ante ello, ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno y se ha referido al "alivio" que ha supuesto la reducción de impuestos a los carburantes, sin la cual hubieran subido un 28 % cuando lo han hecho un 12 %, y también ha asegurado que España es "más soberana" e "independiente" en materia energética.

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Además, "seguimos siendo líderes en previsiones de crecimiento" y "se espera que España siga liderando", ha valorado.

Trasladar el comportamiento 'macro' a los ciudadanos

Cuerpo ha reconocido que es necesario que "este comportamiento macro" se traslade al día a día de los ciudadanos y ha asegurado que ya se está haciendo: Desde 2018 se ha reducido el número de hogares que llegan con dificultades a fin de mes de un 26 a un 20 % y los salarios están mejorando por encima de los precios, según algunos ejemplos que ha puesto.

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Pese a ello, ha considerado "entendible" que haya "una sensación de inseguridad económica" entre los ciudadanos tras seis años de "mucha tralla" con "una pandemia, una guerra a las puertas de Europa con el mayor incremento de precios en 50 años, ahora viene otra guerra...".

El Gobierno, según ha indicado, seguirá dando respuesta a esta situación con políticas en favor de la productividad y "que protejan", así como con medidas que hagan frente "con todas las armas que tenemos" al problema de acceso a la vivienda.

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Cuerpo ha valorado la aportación de los fondos europeos al crecimiento de la economía española y a la apuesta por industrias estratégicas y la soberanía energética y ha afirmado que en los últimos dos años y medio, el 50 % de los nuevos empleos se han generado en sectores con mayores salarios.

Dado que el plan de recuperación y resiliencia fija el 31 de agosto como fecha límite improrrogable para cumplir los hitos comprometidos y que hay de plazo hasta finales de año para percibir el último desembolso, ha abogado por "apretar", por "pulsar el botón del acelerador y ser capaces de aprovechar al máximo" esos recursos.

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Financiación europea

Respecto al nuevo marco de financiación plurianual europeo, ha advertido de que "no va a ser fácil" su negociación y ha defendido un aumento del presupuesto previsto, cercano a 2 billones de euros.

Ha señalado que la respuesta europea a la pandemia ha sido "un éxito", pero ha puntualizado que "hay que seguir en la línea".

A su juicio, "Europa tiene que ser un agente esencial de inversión y crecimiento", por lo que "hay que poner una enorme ambición en los presupuestos plurianuales" que se negocian.

Según ha lamentado, la actual propuesta de la Comisión Europea "baja demasiado la ambición" con los fondos relacionados con dos políticas "esenciales" para España, la política agraria y la política de cohesión. Asimismo, los fondos para competitividad "pueden ser más ambiciosos", según ha opinado.

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Cuerpo también ha defendido repensar el calendario asociado al pago de los intereses de los fondos europeos Next Generation y en lugar de que, como propone la Comisión Europea, se pague la misma cantidad todos los años, unos 24.000 euros anuales, se abone anualmente la misma proporción de PIB, lo que permitiría liberar "unos 90.000 millones".

"Hay mucha negociación pendiente", ha indicado el ministro, que ha afirmado que el Gobierno español "está peleando" también para que se mantenga la capacidad de actuación regional en relación a fondos europeos porque ello supone "un elemento de mayor eficiencia" en su ejecución.

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Cuerpo ha advertido, por otro lado, de que la inteligencia artificial "ha venido para quedarse" y ha defendido una gobernanza que permita un uso "ético" de la misma. EFE

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