Diez comunidades en alerta por calor o por fuertes tormentas, con el País Vasco en naranja

Madrid, 27 may (EFE).- El calor continúa y diez comunidades han activado este miércoles avisos por tormentas o por altas temperaturas, con especial incidencia en el País Vasco, donde hay nivel naranja (peligro importante) por máximas que alcanzarán los 37 grados, informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.

El País Vasco mantiene el aviso naranja en la provincia de Vizcaya por temperaturas máximas de hasta 37 grados, especialmente en zonas bajas; En el resto de provincias hay alerta amarilla (peligro bajo) por valores máximos que oscilarán entre los 34 y los 36 grados.

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En Asturias y Cantabria hay nivel amarillo por calor, con máximas de hasta 34 grados, y también por tormentas acompañadas de granizo, con algún chubasco y rachas muy fuertes de viento, mientras que en Galicia, además del calor, hasta 36 grados en la provincia de Ourense, también se han activado alertas por fuertes tormentas en Ourense y Lugo.

La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra continúan en aviso amarillo por máximas de hasta 36 grados, mientras que en Extremadura hay alerta amarilla por calor, con máximas de 38 grados en la provincia de Badajoz.

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En el este peninsular, las comunidades de Aragón -en las provincias de Huesca y Zaragoza- y Cataluña -en Lleida y Tarragona- tienen nivel amarillo por valores que oscilarán entre los 34 y los 36 grados.

Por su parte, las tormentas también afectarán a Castilla y León, donde las provincias de Palencia, Zamora y León han activado el aviso amarillo por tormentas dispersas acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

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En Andalucía, la provincia de Cádiz continúa en aviso amarillo por fuertes rachas de viento de Levante de entre 70 y 80 kilómetros por hora y por fenómenos costeros adversos, con viento de Levante de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

La Aemet avisa de que con la alerta naranja hay riesgo de fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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