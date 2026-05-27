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158.000 empleadas de hogar se acercan a la jubilación sin garantías de una pensión digna

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Madrid, 27 may (EFE).- Más de 158.000 trabajadoras del hogar mayores de 55 años se acercan a la jubilación sin garantías de acceso a una pensión suficiente, en un sector en el que la mano de obra envejece más rápido que en el conjunto del mercado laboral y cuyos derechos se han ido reconociendo en los últimos años tras décadas de precariedad.

El informe de Oxfam Intermón 'Toda una vida cuidando. El derecho a una jubilación digna para las trabajadoras de hogar y cuidados', publicado este miércoles, estima que solo el 45,9 % de las empleadas del hogar mayores de 55 años accederá a una pensión contributiva.

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El informe, que analiza la situación de estas trabajadoras en su última etapa laboral, destaca que el 14 % se jubilará sin prestación alguna, un porcentaje que se eleva hasta el 25,4 % en el caso de trabajadoras inmigrantes.

El 30 % de las trabajadoras domésticas y de cuidados supera los 55 años, frente al 21 % del conjunto del mercado laboral, después de que desde 2021 el número de afiliadas mayores de 55 años se haya duplicado y el de mayores de 65 años se haya multiplicado por seis.

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"No estamos ante trayectorias laborales individuales fallidas. Es el resultado de desigualdades acumuladas a lo largo de la vida laboral en un sector feminizado, precarizado y racializado", explica la investigadora y autora del informe Nerea Boneta, en declaraciones remitidas a los medios.

Según la encuesta que forma parte del estudio, el 65,9 % de las trabajadoras del hogar y cuidados mayores de 55 años cree que tendrá que retrasar la jubilación más allá de los 65 años, y el 78,3 % considera probable seguir trabajando en la economía informal al llegar a la edad legal de jubilación.

El ingreso medio mensual de las trabajadoras del hogar y cuidados mayores de 55 años que han participado en la encuesta es de 940 euros, de los que destinan 380 euros de media al pago del alquiler de la vivienda.

En esta situación, un 42 % declara haber tenido que retrasar el pago del alquiler en el último año, casi la mitad se ha endeudado para llegar a fin de mes y un 87 % no podría afrontar un gasto imprevisto de 600 euros.

En el caso de las mujeres ya jubiladas, los ingresos apenas alcanzan los 710 euros, la mitad que para el resto de la población jubilada.

Respecto a la salud, el 72 % declara que sufre dolor de espalda, el 65,6 % sufre estrés y casi el 60 %, ansiedad, mientras que un 32 % dice tener problemas de piel por el uso de productos químicos.

Oxfam Intermón reclama el reconocimiento de la penosidad, las enfermedades profesionales y el desgaste del trabajo mediante coeficientes reductores que permitan una jubilación anticipada o parcial.

Asimismo, pide culminar la equiparación de derechos laborales con los del régimen general de la Seguridad Social, para asegurar la cotización por salario real y una prevención efectiva de riesgos laborales.

Además, demanda la regulación de agencias y plataformas, y el fortalecimiento de las inspecciones de trabajo. EFE

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EFE

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