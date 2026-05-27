Batalla: "Hay muchísimas cosas similares del Rayo con San Lorenzo"

Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- Augusto Batalla, portero argentino del Rayo, declaró que "hay muchísimas cosas similares" del equipo madrileño con San Lorenzo, club que conoce bien, y aseguró que Vallecas "te hace que constantemente pongas los pies en la tierra y el lugar idóneo para seguir teniendo claro lo que es la vida real".

Batalla, de 30 años y natural de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, es el guardián de la portería del Rayo Vallecano, equipo en el que cumple su segunda temporada y con el que disputa la final de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace inglés.

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"Tenemos que ser conscientes de que vamos a jugar una final y hacerlo con este club no es nada fácil. Y también creo que somos un grupo relativamente veterano para lo que es Europa y eso hace que hayamos pasado por muchas cosas en nuestras vidas. Ahora tener la oportunidad de jugar una final es como una sensación de alivio pero también de que el trabajo no está terminado", apuntó.

"Hemos pasado por muchas cosas y ahora hay que disfrutarlo porque todo pasa muy rápido. Hay gente que tiene una carrera entera sin jugar una final. Nosotros vamos a tener esa oportunidad y hay que disfrutarlo. Afronto la final con mucha tranquilidad, con mucha calma. Trabajaré de la misma manera que lo vine haciendo durante todo este tiempo e intentaré, aunque sea una milésima de segundo, de disfrutarlo, porque va a estar toda mi familia allí", declaró.

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El Rayo no está solo en Leipzig ya que más de doce mil personas estarán en las gradas del Red Bull Arena de la ciudad alemana para apoyar al equipo.

"La realidad es que es una afición muy cercana y convivimos con el barrio en el día a día. También se asemeja mucho al espíritu argentino. Yo he estado en San Lorenzo y hay muchísimas cosas similares aquí. Con la afición ha existido esa conexión desde el primer momento. Vallecas te hace que constantemente pongas los pies en la tierra", dijo Batalla, en declaraciones facilitadas por la UEFA.

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"Mi padre fue carnicero toda la vida. Sé lo que es el trabajo, lo que es la calle, lo que es tener lo justo y necesario. Vallecas es un lugar idóneo para seguir teniendo claro lo que es la vida real. El Rayo es una institución distinta. Nos sentimos pertenecientes a todo esto y esto nos da un corazón o una manera de vivir las cosas distinta a otros clubes", señaló.

El gran artífice de los éxitos recientes del Rayo Vallecano es el entrenador Iñigo Pérez, que desde su llegada en febrero de 2024 ha revolucionado al equipo.

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"Iñigo es la piedra angular de lo que nosotros somos como equipo, como grupo. Tácticamente es el mejor técnico que he conocido en mi vida. Tiene un tacto y un don para lo que hace, que es realmente maravilloso para la lectura del juego. Para nosotros es de máxima importancia", concluyó. EFE