Espana agencias

Batalla: "Hay muchísimas cosas similares del Rayo con San Lorenzo"

Guardar
Google icon

Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- Augusto Batalla, portero argentino del Rayo, declaró que "hay muchísimas cosas similares" del equipo madrileño con San Lorenzo, club que conoce bien, y aseguró que Vallecas "te hace que constantemente pongas los pies en la tierra y el lugar idóneo para seguir teniendo claro lo que es la vida real".

Batalla, de 30 años y natural de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, es el guardián de la portería del Rayo Vallecano, equipo en el que cumple su segunda temporada y con el que disputa la final de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace inglés.

PUBLICIDAD

"Tenemos que ser conscientes de que vamos a jugar una final y hacerlo con este club no es nada fácil. Y también creo que somos un grupo relativamente veterano para lo que es Europa y eso hace que hayamos pasado por muchas cosas en nuestras vidas. Ahora tener la oportunidad de jugar una final es como una sensación de alivio pero también de que el trabajo no está terminado", apuntó.

"Hemos pasado por muchas cosas y ahora hay que disfrutarlo porque todo pasa muy rápido. Hay gente que tiene una carrera entera sin jugar una final. Nosotros vamos a tener esa oportunidad y hay que disfrutarlo. Afronto la final con mucha tranquilidad, con mucha calma. Trabajaré de la misma manera que lo vine haciendo durante todo este tiempo e intentaré, aunque sea una milésima de segundo, de disfrutarlo, porque va a estar toda mi familia allí", declaró.

PUBLICIDAD

El Rayo no está solo en Leipzig ya que más de doce mil personas estarán en las gradas del Red Bull Arena de la ciudad alemana para apoyar al equipo.

"La realidad es que es una afición muy cercana y convivimos con el barrio en el día a día. También se asemeja mucho al espíritu argentino. Yo he estado en San Lorenzo y hay muchísimas cosas similares aquí. Con la afición ha existido esa conexión desde el primer momento. Vallecas te hace que constantemente pongas los pies en la tierra", dijo Batalla, en declaraciones facilitadas por la UEFA.

"Mi padre fue carnicero toda la vida. Sé lo que es el trabajo, lo que es la calle, lo que es tener lo justo y necesario. Vallecas es un lugar idóneo para seguir teniendo claro lo que es la vida real. El Rayo es una institución distinta. Nos sentimos pertenecientes a todo esto y esto nos da un corazón o una manera de vivir las cosas distinta a otros clubes", señaló.

El gran artífice de los éxitos recientes del Rayo Vallecano es el entrenador Iñigo Pérez, que desde su llegada en febrero de 2024 ha revolucionado al equipo.

"Iñigo es la piedra angular de lo que nosotros somos como equipo, como grupo. Tácticamente es el mejor técnico que he conocido en mi vida. Tiene un tacto y un don para lo que hace, que es realmente maravilloso para la lectura del juego. Para nosotros es de máxima importancia", concluyó. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Protección Civil destaca el liderazgo internacional de España en la crisis del hantavirus

Infobae

El aeropuerto de Santiago reabre el jueves con la pista renovada y más rutas al extranjero

Infobae

Diez comunidades en alerta por calor o por fuertes tormentas, con el País Vasco en naranja

Infobae

158.000 empleadas de hogar se acercan a la jubilación sin garantías de una pensión digna

Infobae

Los reyes entregan este miércoles en Toledo las Medallas de las Bellas Artes 2024

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero, en directo: novedades del sumario y reacciones políticas

Última hora del caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero, en directo: novedades del sumario y reacciones políticas

El Gobierno andaluz desiste de las obras para mejorar los accesos a un hospital ‘religioso’ porque la guerra en Irán ha subido el precio de los materiales

El comisario que acompañó a Koldo y Ábalos en el ‘Delcygate’ aparece ahora vinculado por la UDEF a una red de favores y negocios ilícitos del entorno de Zapatero

Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez presionan tras el caso Zapatero y Plus Ultra, pero no se mueven

Los tres “clientes” venezolanos de los que Francia advirtió al informar de la trama Plus Ultra por ser viejos conocidos en España

ECONOMÍA

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas