Los reyes entregan este miércoles en Toledo las Medallas de las Bellas Artes 2024

Toledo, 27 may (EFE).- Los reyes entregan este miércoles, en Toledo, las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 a 38 personalidades e instituciones del mundo de la cultura, entre ellas actores como Carmen Machi o Eduard Fernández, escritores como Elvira Lindo y Bernardo Atxaga, o músicos como Camela o Los Planetas.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

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Los reyes presiden el acto de entrega de los galardonados, en el que intervienen el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y uno de los galardonados.

Del ámbito de la música, han sido galardonados en la edición de 2024 el cantaor flamenco José Mercé; el cantante y compositor Robe Iniesta, que falleció en 2025; los grupos musicales Camela y Los Planetas; el rapero y compositor Kase.O; el cantante de ópera Carlos Chausson Gracia; y el representante musical José Emilio Navarro Viña ‘Berry’.

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En cine y teatro, las actrices Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón y Carmen Machi; el actor Eduard Fernández; el actor y director teatral Josep María Pou; la directora y productora cinematográfica Chelo Loureiro Vilarelle; el director, guionista y productor cinematográfico Pere Portabella; la supervisora de efectos visuales Laura Pedro Albiol; la dramaturga, directora de escena, bailarina, actriz y poeta visual Ana Vallés; y el director, dramaturgo y gestor cultural, Luis Guillermo Heras Toledo, a título póstumo.

Asimismo, en el ámbito de las artes escénicas la bailarina y coreógrafa Mónica Rodríguez Runde y el Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel.

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Del mundo de la literatura se distingue al poeta y escritor Bernardo Atxaga; a la escritora y periodista Elvira Lindo; a las poetas y escritoras Antònia Vicens, Eva Baltasar y Angelina Muñiz-Huberman; al salón Manga de Barcelona, y a la revista infantil ‘Camacuc’.

También se han visto reconocidos a la artista interdisciplinar Sandra Gamarra; la fotógrafa y artista plástica Cristina de Middel; el arquitecto experto en patrimonio cultural Ángel Luis de Sousa Seibane; el colectivo artístico Cabello/Carceller, y Segundo Castro Olmo, miembro del Colectivo Estampa Popular.

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Además, la cómica y presentadora Eva Hache; la diseñadora de moda Juana Martín; la gestora cultural Encarna Lago González; los expertos en derechos culturales Alfons Martinell Sempere y Jesús Prieto de Pedro; el Colectivo Llámalo H; y la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo. EFE