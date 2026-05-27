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El aeropuerto de Santiago reabre el jueves con la pista renovada y más rutas al extranjero

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Santiago de Compostela, 27 may (EFE).- El aeropuerto de Santiago reabre este jueves tras 35 días cerrado por obras con la pista renovada y una oferta más internacional, con rutas a 12 destinos internacionales, para intentar levantar el vuelo tras registrar una caída de casi el 30 % de los viajeros en el primer trimestre del año.

El 23 de abril, el principal aeropuerto gallego echó el cierre para renovar por completo el pavimento de su pista y los sistemas de ayudas al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad.

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Lavacolla, como se conoce al aeródromo compostelano, volverá a abrir sus puertas este jueves con una revitalizada oferta de vuelos que contará con rutas a 12 destinos internacionales y, por primera vez, conexiones directas a tres continentes.

La gran novedad será la ruta a Nueva York, operada por United Airlines y que se estrenará el mismo jueves con un vuelo con salida de Santiago a las 10:00 horas y llegada prevista al aeropuerto de Newark -que sirve al área metropolitana de la ciudad estadounidense- casi ocho horas después.

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Todavía quedan billetes disponibles para este primer vuelo a unos 1.250 euros, para una conexión que se realizará todos los lunes, jueves y sábados hasta el 21 de septiembre.

Se trata de la primera ruta regular sin escalas entre Galicia y Estados Unidos, un mercado que ha crecido de forma significativa en los últimos años para el turismo gallego y el Camino de Santiago, donde se han convertido en el principal lugar de origen de los peregrinos tras España.

Esta temporada también han debutado los vuelos a Marrakech, primera conexión compostelana con el continente africano, que ya había empezado a operar a finales de marzo con dos frecuencias semanales operadas por Vueling.

Otro destino a estrenar es Cork, que operará Air Lingus con dos frecuencias semanales desde el 1 de julio, mientras que KLM debuta en Lavacolla el 30 de mayo con vuelos entre Santiago y Ámsterdam, conexión en la que competirá con Vueling.

En cuanto al resto de vuelos internacionales, se mantienen las rutas a Londres (Vueling y Ryanair), París (Vueling), Bruselas (Ryanair), Basilea (Easyjet), Dublín (Aer Lingus y Ryanair), Frankfurt (Lufthansa), Ginebra (Easyjet) y Zúrich (Swiss y Vueling).

En el panorama nacional, Vueling estrena esta temporada vuelos a Jerez e Ibiza.

Con esta oferta renovada, el aeropuerto de Santiago espera dar la vuelta a la sangría de pasajeros que sufre desde hace más de un año, su peor crisis desde la pandemia.

Lavacolla ha pasado de alcanzar en 2024 un récord de más de 3,6 millones de pasajeros a perder más de medio millón en un año (un 14,3 % menos).

La tendencia siguió en 2026 con más de 180.000 viajeros menos en el primer trimestre, un desplome de casi el 30 %.

Gran parte de este descenso, mientras los otros dos aeropuertos gallegos crecen, está relacionado con el cierre de la base de Ryanair en la terminal compostelana, aunque los expertos señalan otros factores como el AVE a Madrid y una deficiente política de captación de vuelos.

La regeneración del pavimento del aeropuerto está dotada con un presupuesto de más de 26,6 millones de euros con un plazo de ejecución de 15 meses. Arrancó en período nocturno en enero y continuará los próximos meses con otras actuaciones, pero no se prevé ningún cierre diurno adicional a estos 35 días.

Se han usado unas 73.000 toneladas de nuevo pavimento producido en el interior de las instalaciones, en dos plantas provisionales instaladas para esta intervención.

Este fin de semana se realizaron los vuelos de calibración necesarios para ajustar el sistema de precisión para aterrizar en condiciones de baja visibilidad. EFE

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EFE

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