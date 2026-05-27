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Protección Civil destaca el liderazgo internacional de España en la crisis del hantavirus

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Madrid, 27 may (EFE).- España desempeñó un papel de liderazgo en la crisis del hantavirus "en un contexto internacional" al diseñar el operativo y la parte logística para lograr una evacuación "efectiva" del crucero afectado, ha destacado hoy la Secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

La responsable de esa Secretaría del Gobierno, constituida el pasado abril, se ha referido en declaraciones a Efe a la actuación que protagonizó entonces este país activando el Mecanismo Europeo de Protección Civil y coordinando la emergencia provocada por la aparición del virus a bordo de una embarcación en la que viajaban 143 personas de 23 nacionalidades.

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El papel de España en las tareas de evacuación y traslado de pasajeros y tripulación a sus respectivos países desde el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) fue elogiado tanto por la Unión Europea (UE) como la ONU.

Barcones ha señalado que en esa crisis, en la que Sanidad y Protección Civil trabajaron juntos, la Secretaría que ella dirige se encargó "de todo el dispositivo logístico con la Unión Europea (UE) y con los terceros países que no formaban parte de la Unión Europea, desde Australia a Estados Unidos a Gran Bretaña".

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"Al final, nosotros somos especialistas en gestión de dispositivos de crisis de cualquier tipo de emergencia, con la perspectiva de medios internacionales, con capacidades nacionales y ahí juntamos las dos partes", ha observado.

En el caso del hantavirus, se puso en práctica "cómo las capacidades, el engrase y la experiencia que tiene el Mecanismo Europeo de Protección Civil se puede poner a disposición de la gestión, en este caso, de una crisis sanitaria".

"Nosotros diseñamos el operativo y la parte logística para hacer efectiva esa evacuación que se tenía que producir en un contexto internacional", ha señalado Barcones.

Al activar España el Mecanismo Europeo de Protección Civil (37 países más 10 adheridos) se logró "poner a disposición todos los medios y realizar esa coordinación que permitiera diseñar un operativo en un corto plazo de tiempo y hacer una ejecución del mismo en 36 horas".

"Podríamos decir que hicimos el 'súper piloto' que ahora nos pide Bruselas, todo el rato, que vayamos a contar cómo lo gestionados", ha afirmado. EFE

(vídeo) (foto)

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EFE

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