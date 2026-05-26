Pleno de Rosalía, reina ausente en los III Premios de la Academia de la Música de España

Javier Herrero.

Madrid, 26 may (EFE).- Por poderes y con un pleno en sus ocho nominaciones se ha coronado este martes Rosalía como la nueva reina (ausente) no solo de los III Premios de la Academia de la Música de España, sino de la aún joven historia de estos galardones gracias a su ya histórico álbum 'Lux' (2025).

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Productora del año, mejor álbum de pop, mejor canción pop por 'La perla', por la que también ha recibido el título de compositora del año, así como mejor videoclip por 'Berghain' son las distinciones que ya le han dejado el trono acolchado en la gala previa de la tarde en la que se han desvelado la mayoría de las 44 categorías.

La ceremonia principal solo unas horas después no ha hecho sino confirmar los pronósticos al hacerla receptora también de la tríada grande: "artista del año", "álbum del año" y "canción del año" por 'La perla'. A cambio, ni un mensaje grabado ni unas palabras de agradecimiento en boca de otro.

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"Ha hecho que toda una generación pueda soñar más lejos", sí ha destacado a título personal el presidente de Sony, José María Barbat, al recoger el último premio en su nombre y disculpar su ausencia, asegurando que, pese a su agenda, "se ha hecho todo lo posible hasta el último momento por que estuviera aquí".

Pese a la hospitalización de su padre por algo que "aparentemente no reviste gravedad", no le ha ido mal la jornada a Leiva, con tres galardones y un cuarto de rebote (el de "mejor diseño" realizado para su disco 'Gigante' por Boa Mistura), entre ellos, el de "mejor gira" y el de "mejor canción para una BSO..." por el tema central de su documental, 'Hasta que me quede sin voz'.

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Ha sido igualmente una gran cosecha para Lia Kali, dominando con tres galardones el género urbano: "mejor álbum" por 'Kaelis', "mejor canción" por 'Chulx' con Eladio Carrión, así como "mejor canción de rap/hip hop" por 'En la cuerda floja'.

Con doblete además se han ido varios artistas, incluido uno de los máximos favoritos de partida, Guitarricadelafuente, que se ha hecho con el "mejor álbum de música alternativa" por 'Spanish Leather' y la "mejor canción alternativa" por 'Babieca'.

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Como él, dos galardones se han llevado Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz, Baiuca, Diego Amador y María Terremoto. "Mi disco 'Manifiesto' nació del lado más oscuro de mi corazón, de lo más turbio que he vivido, pero con el final volví a ver la luz", ha destacado esta joven promesa de un flamenco fresco y osado.

Rosalía no ha sido la única ausente de unos premios que, tras conseguir al fin ser televisados, siguen luchando por ganar la representatividad de los Goya y de lanzar un mensaje de unidad y de fuerza, como señalaba al inicio de la tarde la presidenta de la academia, Sole Giménez.

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"Hoy estamos aquí sintiéndonos un colectivo fuerte y unido que con estos premios alzamos la voz para poner en valor la música española y defenderla como parte esencial de nuestra cultura", ha dicho al ser la primera en hacer acto de presencia para reivindicar la "estupenda salud" de este sector.

Ana Belén con Joan Manuel Serrat, Amaia, Amaral, Valeria Castro, Luz Casal, Leiva o Fito Cabrales sí han desfilado por aquí, pero se ha echado de menos a más grandes protagonistas, sobre todo jóvenes, véase Aitana, Rusowsky o un Guitarricadelafuente prendido aún del aroma del triunfo en Cannes por su película 'La bola negra' junto a los Javis.

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Tampoco ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que solo acudió a la ceremonia de 2025 y que este año, comprometido en Toledo con la entrega mañana de las Medallas de las Bellas Artes 2024, ha sido reemplazado para darle respaldo oficial por Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.

Leonor Watling, que se ha hecho acreedora del "mejor álbum de jazz" por 'Leo & Leo' junto a Leo Sidrán, ha sido la encargada de conducir la gala principal, emitida por La 2 y celebrada un año más en el Palacio de Congresos de IFEMA.

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Ha arrancado por justicia con un homenaje musical al recientemente fallecido Robe Iniesta que ha sido interpretado por un variopinto conjunto de artistas, del rock épico de Fito Robles (Siloé) al "indie" Xoel López, pasando por el joven emergente Walls y los flamencos Lela Soto y Rafael Riqueni.

También de él se ha acordadaba Leiva en la pregala al recibir el galardón a "mejor canción pop-rock" por 'Caída libre', su colaboración con el exmiembro de Extremoduro. "Esto le pertenece a mi amigo, que fue muy generoso conmigo y me dejó muchísimas cosas sin pretenderlo", ha destacado el madrileño entre un gran aplauso.

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"Cariño para Jorge (Ilegales) y para Robe", ha insistido después Fito Cabrales, aludiendo a otro ilustre y forzoso ausente, que esta noche se ha llevado el premio a la "mejor canción rock". Quizás en su memoria siempre combativa, al recoger su galardón al "mejor álbum de rock", ha subrayado: "Escribir canciones, grabar discos y hacer giras es un privilegio y uno siente la necesidad u obligación de que sirva para algo".

Aunque si ha habido un momento simbólico ha sido el de la concesión del primer premio de honor a Joan Manuel Serrat, con todo el auditorio en pie y un deseo manifestado por el "noi de Poble-Sec": "Fantaseo con que lo que yo he podido hacer pueda servir a alguien para contagiarle mi amor e ilusión por la música".

"La música siempre ha sido mi compañera", ha destacado, tras recordar que siendo "hijo de obreros y nieto de campesinos" y habiendo empezado "con una guitarra prestada y canciones también ajenas", ha podido tener "60 años de oficio y decidir el momento en que dejaba los escenarios para dedicar el tiempo que quedara de vida a otras cosas".

Jocoso, ha bromeado con que preferiría recoger la estatuilla a artista revelación (que en esta edición ha ido a manos de Sanguijuelas del Guadiana), un sentido del humor que solo ha dejado de lado al agradecer que se lo den ahora: "A saber dónde estaremos de aquí a un año con este mundo loco, demente y cretino que se está instaurando a nuestro alrededor". EFE

(foto)(vídeo)