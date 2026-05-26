Borja Iglesias, delantero centro de la selección española, critica a quien culpa a su pareja, la influencer María Valero, por fallar un gol

El jugador de la selección española en la competición internacional acude al programa de RTVE y desvela dinámicas de equipo. / Captura de pantalla

Tras conocerse este lunes la alineación que jugará en el Mundial masculino 2026, ha acudido a La Revuelta uno de los jugadores seleccionados para representar a la selección española: Borja Iglesias, delantero centro gallego en el Celta de Vigo, quien ha conseguido meter 18 goles esta última temporada. Iglesias, que no es novato en el programa conducido por David Broncano en su formato en Movistar Plus, ha repasado su trayectoria profesional en el mundo del fútbol, así como algunas dinámicas de equipo que mantiene con sus compañeros de selección y los aficionados.

"Recibo mucho amor”, ha indicado el jugador en relación a cómo se relaciona con sus haters. Ha salido entonces a colación cuando Borja Iglesias fue uno de los jugadores que aseguró que no asistiría en representación de la selección española mientras Luis Rubiales se mantuviese en el cargo, tras su agresión sexual a la jugadora Jenifer Hermoso. “No va a ir igual”, le decían. “Y ahora has acabado yendo”, le ha señalado Broncano. “Tendemos mucho a menospreciar a los demás”, le ha contestado el jugador, quien ha zanjado el tema con un encogimiento de hombros.

PUBLICIDAD

Otro de los ejemplos que ha querido reivindicar Borja Iglesias ha sido a quien le critica por su exposición en redes sociales. El deportista sale con María Valero, influencer y tiktoker valenciana, quien sube contenido recurrente sobre el futbolista. “Nunca ha recibido mensajes de ‘va al Mundial por tu culpa”, ha criticado Iglesias, ante lo que ha apuntado que sí le escriben personas anónimas afirmando que “no mete goles por tu culpa”.

Sea como fuere, Iglesias decide mantener una postura neutra ante quien critica su vida más allá del fútbol. Como también trata de hacer con aquellos con los que comulga los mismos principios. Uno de ellos, tal y como ha recordado Broncano, es Donald Trump, presidente estadounidense al que podría tener delante si la selección espñaola ganase el Mundial de este verano. “Intento ser consecuente”, ha zanjado el tema Iglesias. En el programa de RTVE, no ha faltado la reivindicación por la sanidad pública madrileña, por la que se manifestarán los ciudadanos de la capital este próximo domingo.

PUBLICIDAD

El delantero centro del Celta de Vigo ha acudido al programa de RTVE tras conocerse que ha sido seleccionado para jugar la competición internacional. / Captura de pantalla

El tiempo libre de un jugador de fútbol: de la dedicación absoluta al disfrute fuera del campo

Otro de los apuntes en el que ha querido detenerse Borja Iglesias ha sido el tiempo libre de los jugadores de fútbol cuando no están entrenando. El deportista ha señalado que, cuando atravesó una mala racha, necesitó del apoyo de su club, el Celta de Vigo, y del equipo técnico encabezado por el entrenador Claudio Giráldez. “Tío, haz cosas”, le espetó Giráldez, ante lo que Iglesias reaccionó dándose cuenta que necesitaba enfocarse en actividades fuera del mundo deportivo. “Yo necesito desenfocarme a veces”, ha admitido.

El monarca se ha convertido en la gran sorpresa de la Federación Española de Fútbol, que en ocasiones anteriores contó con otros rostros como Antonio Banderas o Carolina Marín

“Generamos un ecosistema muy bonito para que cada uno sea lo que quiera ser”, ha reconocido Iglesias sobre su club gallego. El futbolista, que vive en Santiago de Compostela, su ciudad natal, ha reconocido que es un privilegiado por vivir cerca de su familia y “amigos de toda la vida”. No obstante, también ha señalado que vive lejos de su pareja, María Valero, quien reside en Madrid.

PUBLICIDAD