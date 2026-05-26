Hoy será noticia. Miércoles, 27 de mayo

PLUS ULTRA

La defensa de Zapatero ultima su estrategia ante la próxima declaración del expresidente en la AN

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Madrid (EFE).- La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ultima su estrategia ante la declaración de su cliente, los días 17 y 18 de junio, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que sitúa al expresidente del Gobierno como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la compañía aérea Plus Ultra.

El aplazamiento hasta mediados de junio de la citación judicial a Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra alarga la crisis abierta entre el Gobierno y sus socios sobre la continuidad de la legislatura y da un tiempo extra a las fuerzas políticas para gestionar la situación.

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DANA INVESTIGACIÓN

Comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana aprueba el dictamen de conclusiones

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Valencia (EFE).- La comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana del 29 de octubre de 2024 aprueba el dictamen de conclusiones elaborado por el PP y Vox.

Dictamen al que se oponen el PSPV-PSOE y Compromís porque "no reconoce la responsabilidad de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat" en la gestión de las inundaciones que causaron 230 muertos en la provincia de Valencia.

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HANTAVIRUS CRUCERO

Sanidad da cuenta en el Congreso del dispositivo desplegado por el Gobierno por el hantavirus

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Madrid (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, da cuenta este miércoles ante el pleno del Congreso del dispositivo desplegado por el Gobierno para gestionar el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Brote que ha dejado en España dos casos positivos y 14 contactos estrechos, así como 12 contagios y tres muertes a nivel mundial.

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JUICIO KITCHEN

El tribunal de Kitchen termina de oír audios y escuchará desde el jueves a los acusados

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Madrid (EFE).- El tribunal que juzga el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015, terminará este miércoles de oír las grabaciones aportadas como pruebas en la causa y mañana, jueves, comenzará a escuchar a los diez acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

A lo largo de las dos últimas semanas, la Audiencia Nacional ha reproducido grabaciones de conversaciones del comisario José Manuel Villarejo hablaba con varios interlocutores acerca de Bárcenas, de una operación "para quitar los papeles que comprometían al presidente" o directamente de la "operación Cocinero", el nombre con el que se referían al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, fichado como confidente de esta presunta trama y también acusado.

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JUICIO HACKER

Arranca el juicio al 'hacker' Alcasec por apropiarse de datos reservados para comerciar con ellos

Madrid (EFE).- Este miércoles arranca en la Audiencia Nacional el primer juicio al 'hacker' José Luis Huertas, conocido como Alcasec, por apropiarse de datos reservados para comerciar con ellos.

En concreto por el ataque a la web del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que extrajo los datos bancarios de más de medio millón de contribuyentes.

CONSEJO ECONÓMICO

El Consejo Económico y Social presenta su memoria sobre la situación de España 2025

Madrid (EFE).- El Consejo Económico y Social de España presenta este miércoles su memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025.

Se trata de una radiografía anual de la situación actual del país y el análisis de la evolución de diferentes indicadores durante ese último ejercicio.

ESTUDIANTES UNIVERSIDADES

Publicación de un nuevo ranking con las mejores universidades

Madrid (EFE)- La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) publica este miércoles un nuevo 'ranking' con las mejores universidades según criterios de docencia, investigación o empleabilidad.

Publicación que coincide con los últimos días de preparación de la PAU de los futuros universitarios, que todavía no saben a qué universidad podrán acceder ni qué estudiar.

CONGRESO SIMULACRO

El Congreso llevará a cabo un simulacro de evacuación durante el pleno de este miércoles

Madrid (EFE).- El Congreso llevará a cabo un simulacro de evacuación durante el pleno de este miércoles, y los diputados y el personal que se encuentre en esos momentos en el edificio del palacio tendrán que abandonar las instalaciones siguiendo los protocolos de emergencia.

Fuentes parlamentarias han informado de que el simulacro tendrá lugar sobre las 10 de la mañana, una hora después de que haya comenzado la sesión de control al Gobierno, en la que no estará presente el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se encuentra de viaje en Roma.

BELLAS ARTES

Los reyes entregan este miércoles en Toledo las Medallas de las Bellas Artes 2024

Toledo (EFE).- Los reyes entregan este miércoles, en Toledo, las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 a 38 personalidades e instituciones del mundo de la cultura, entre ellas actores como Carmen Machi o Eduard Fernández, escritores como Elvira Lindo y Bernardo Atxaga, o músicos como Camela o Los Planetas.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

CARLOS RUIZ ZAFÓN

Celebración del 25 aniversario de la novela 'La sombra del viento', de Carlos Ruiz Zafón

Barcelona (EFE).- La editorial Planeta celebra este miércoles el 25 aniversario de la novela 'La sombra del viento', del fallecido escritor Carlos Ruiz Zafón.

La novela cumple su primer cuarto de siglo, reconocida como un "clásico contemporáneo", con más de cincuenta millones de lectores en más de cincuenta idiomas, un hito que Planeta celebra "regresando al corazón de la historia, en un escenario icónico".

EL TIEMPO

Continúan las altas temperaturas en la Península, con tormentas al noroeste

Madrid (EFE).- Este miércoles se espera que las altas temperaturas continúen en toda la Península, especialmente en el cuadrante suroeste, depresiones del nordeste peninsular y en zonas del Guadiana y del Guadalquivir, aunque se producirán tormentas localmente fuertes en el noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que este miércoles se mantendrá la situación de estabilidad en todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y nubosidad diurna en el cuadrante noroeste que podrá dejar chubascos y tormentas localmente fuertes, posiblemente acompañadas de granizo.

EFE

plv