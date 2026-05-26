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García de Vitoria: "Vamos a jugar una final y el premio es más importante que una medalla"

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Zaragoza, 26 may (EFE).- El técnico del Casademont Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, ha afirmado tras caer en la Liga Endesa ante el Valencia Basket que a su equipo le espera "una final", cuyo premio "es más importante que una medalla", en referencia al vital duelo del viernes contra el Río Breogán, en el que los rojillos se juegan no descender.

En la rueda de prensa posterior al encuentro de este martes, el entrenador ha destacado: "Vamos a jugar una final y el premio es mucho más importante que una medalla de oro", ha aseverado, pues supondrá lograr que Zaragoza "siga en la segunda mejor liga del mundo, que es donde tiene que estar".

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García de Vitoria se ha mostrado "convencido" de que su escuadra llegará a Lugo "con la convicción, la energía y el deseo" de sacar el partido.

En ese sentido, ha señalado que este viernes se ha visto "un equipo con energía", que ha sido capaz "de pelear de tú a tú contra un semifinalista de Euroliga".

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El técnico se ha mostrado "orgulloso" de sus jugadores, que "se han vaciado", pues el equipo no ha tenido "un problema de actitud", sino "de acierto". EFE

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