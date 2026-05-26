Luis Tosar confiesa cuál ha sido su papel más difícil, en ‘Al cielo con ella’: “Es como una fantasía rara”

El actor español reconoce que 'Te doy mis ojos' fue su actuación más dura por la complejidad del personaje. / Captura de pantalla

Al son de Luis Tosar, canción del grupo ochentero Siniestro Total, ha aparecido en escena el actor gallego con el mismo nombre como primer invitado de la noche en Al cielo con ella. Tosar, conocido dentro y fuera de la pantalla como un artista comprometido con las causas humanas (la crisis del Prestige de 2002, la invasión de Irak en 2003 o el genocidio en Palestina hoy), ha centrado su participación en Televisión española en sus iniciosdentro y fuera de la pantalla, sus papeles más complejos y la realidad política que le rodea. El programa, conducido por la cómica Henar Álvarez, también ha contado con la periodista Mara Torres como participante a continuación del actor.

La presentadora ha querido incidir en la dificultad de representar a personajes complejos, por su técnica o temática, por lo que ha preguntado a Tosar qué papel fue más difícil de interpretar: el de Jose en busca de trabajo tras la reconversión industrial del norte de España, en Los lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002); el de Rafael, el abogado que trata de evitar un deshaucio, en En los márgenes (Juan Diego Botto, 2022); o el de Antonio, un maltratador contínuo en Te doy mis ojos (Icíar Bollaín, 2003).

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La respuesta de Luis Tosar ha sido rotunda, a la que le ha sucedido una reflexión profunda sobre cómo situarse en la piel de alguien a quien se detesta. “Los otros eran difíciles de hacer”, ha reconocido, pero el de 2003 fue “el gran reto”. En la película de Icíar Bollaín, se le exigía al actor que fuese “mucho más cabrón” a lo que él estaba tratando de ser. No obstante, le benefició haber sido partícipe del cortometraje (llamado inicialmente Amores que matan) que finalmente acabo en el largo que le valió el Goya a la Mejor interpretación masculina de 2004. “Es como una fantasía rara”, ha tratado de explicar cuando ha querido indicar el proceso de preparación previo.

“Tienes que navegar por ese territorio, uno emocional”, ha explicado ante la pregunta de Henar Álvarez. “Hay una parte que es incómoda”, ha reconocido, la cual implica reconocer a tercera personas en el papel que se ha interpretado, en este caso, el de un marido maltratador, física y emocionalmente. “Me pasó después que hubo gente a la que yo conozco que se confesaron que se habían reconocido en esa situación” de la mujer maltratada, ha explicado.

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Henar Álvarez en el podcast de Podimo

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