Espana agencias

Lista completa de ganadores de los III Premios de la Academia de la Música de España

Guardar
Google icon

Madrid, 26 may (EFE).- Rosalía se ha erigido como la gran triunfadora de la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, que ha concedido estos 45 galardones en una gala celebrada este martes en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid.

- ARTISTA DEL AÑO: Rosalía

PUBLICIDAD

- ÁLBUM DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

- CANCIÓN DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

PUBLICIDAD

- MEJOR NUEVO ARTISTA: Sanguijuelas del Guadiana

- PRODUCTOR/A DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

- MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM O CANCIÓN: Carles Campi Campón, por 'El cuerpo después de todo' de Valeria Castro

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA: 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente

- MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA: 'Babieca', de Guitarricadelafuente

- COMPOSITOR DEL AÑO: 'La perla', de Rosalía

- MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA: 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta

- MEJOR VIDEOCLIP MUSICAL: 'Berghain', de Rosalía

- MEJOR GIRA: 'Tour Gigante', de Leiva

- MEJOR EVENTO DEL AÑO (FESTIVAL, CICLO, GALA, CONCIERTO SOLIDARIO ETC): Inverfest 2025

- MEJOR ÁLBUM POP: 'Lux', de Rosalía

- MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL: 'Me lo voy a permitir', de Luz Casal

- MEJOR ÁLBUM POP/ROCK: 'Dolce Vita', de Amaral

- MEJOR CANCIÓN DE POP_ROCK: 'Caía libre', de Leiva & Robe

- MEJOR ÁLBUM DE ROCK: 'El monte de los aullidos', de Fito & Fitipaldis

- MEJOR CANCIÓN DE ROCK: 'Esa ansiedad', de Ilegales

- MEJOR CANCIÓN POP: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

- MEJOR CANCIÓN URBANA: 'Chulx', de Lia Kali & Eladio Carrión

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: 'Kaelis' de Lia Kali

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'Déjate caer', de Delaporte

- MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'PAEQB (Ale Acosta Remix)', de Baiuca y Ale Acosta

- MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP: 'En la cuerda floja', de Lia Kali & Toni Anzis

- MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO: 'Manifiesto', de María Terremoto

- MEJOR TEMA DE FLAMENCO: 'Miraíta - Rumba, Libertad', de María Terremoto

- MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA: 'Mala de verdad', de La Plazuela

- MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO: 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', de La Tania

- MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR/A: 'Sílvia & Salvador', de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral

- MEJOR CANCIÓN CANTAUTOR/A: 'Efímera', de Rozalén

- MEJOR ÁLBUM BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'BSO Furia', de Aitor Etxebarria

- MEJOR CANCIÓN/TEMA BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva

- MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA: 'Trío Celebration', de Albert Guinovart

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: 'Paganini: 24 Caprices', de María Dueñas

- MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL: 'Suite flamenca', de Diego Amador

- MEJOR ÁLBUM DE JAZZ: 'Leo & Leo', de Leonor Watling & Leo Sidran

- MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICA INFANTIL: 'Me resbala', de Pez Al Revés

- MEJOR CANCIÓN EN CATALÁ/VALENCIÀ/ MALLORQUÍ: 'Ben poca cosa tens', de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

- MEJOR CANCIÓN EN EUSKERA: 'Xorieri', de Baiuca & Izaro

- MEJOR CANCIÓN EN GALEGO/ASTURIANU: 'As que nunca cantaron', de Tanxugueiras

- MEJOR DISEÑO DE ÁLBUM: 'Gigante', de Leiva, por el trabajo de Boa Mistura

- MEJOR ARREGLO: 'Suite Flamenca', de Diego Amador

- MEJOR SALA DE CONCIERTOS: Café Central de Madrid

- PREMIO DE HONOR: Joan Manuel Serrat. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pleno de Rosalía, reina ausente en los III Premios de la Academia de la Música de España

Infobae

Paraguay palpita con su debut ante EE.UU. y avisa que no será un rival fácil en el Mundial

Infobae

La Academia de la Música se rinde ante Serrat: "Fantaseo con contagiar a alguien mi amor"

Infobae

Hoy será noticia. Miércoles, 27 de mayo

Infobae

García de Vitoria: "Vamos a jugar una final y el premio es más importante que una medalla"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

Bruselas convoca a diplomáticos rusos tras la amenaza de Moscú a los ciudadanos extranjeros en Ucrania: “Es una escalada inaceptable”

La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

ECONOMÍA

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

DEPORTES

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”