España

Lolita Flores aborda en ‘El Hormiguero’ el impacto de la “maldición de los Goya” y su recuperación artística: “No es una leyenda, lo he sufrido”

La artista relató las dificultades para acceder a papeles principales en el cine tras recibir el Goya y destacó cómo el reconocimiento por su nuevo trabajo ha impulsado su confianza profesional

Guardar
Google icon
La artista compartió su experiencia tras recibir el Goya y las dificultades para acceder a papeles principales
Lolita Flores reflexionó sobre el impacto de la “maldición de los Goya” en su carrera y su proceso de recuperación personal (El Hormiguero)

La cantante y actriz Lolita Flores ha acudido este martes al plató de ‘El Hormiguero’, donde ha compartido detalles de su faceta artística, su vida personal y los retos a los que ha hecho frente. Durante la entrevista, la intérprete ha abordado tanto el estreno de su nueva película como su gira teatral y ha reflexionado sobre el impacto que han tenido ciertas experiencias en su autoestima.

La artista, que actualmente está en plena promoción del filme ‘Mallorca Confidencial’ y en gira por España con la obra teatral Poncia, ha relatado que han pasado más de veinticinco años desde que fue protagonista en la gran pantalla. Ha explicado que, durante el rodaje en Sagunto, fue testigo del derrumbe de las Torres Gemelas, una experiencia que le marcó profundamente, según ha relatado.

PUBLICIDAD

Flores ha señalado además que, tras recibir el premio Goya por ‘Rencor’, vivió de forma directa lo que se conoce como la “maldición de los Goya”, notando una disminución drástica de oportunidades laborales en el cine, lo que influyó negativamente en su autoestima tanto a nivel personal como artístico. “No es que lo crea, es que lo he vivido en mis carnes. No es una leyenda, lo he sufrido”, ha reconocido.

Reconocimiento, ausencia y regreso al cine

Durante su intervención en el programa de Antena 3, la madre de Elena Furiase ha recordado el 31 aniversario del fallecimiento de su madre, la también popular Lola Flores, y ha reflexionado sobre la importancia del apoyo familiar en los momentos de adversidad profesional. Ha detallado que a lo largo de dos décadas prácticamente no recibió papeles principales en el cine, aunque sí participó en cintas como ‘Fuerte Apache’, proyecto por el que siente especial aprecio.

PUBLICIDAD

La intérprete compartió recuerdos familiares y habló sobre la influencia de sus padres en su vida
En la entrevista, Lolita Flores abordó la importancia del apoyo familiar en los momentos difíciles de su carrera (El Hormiguero)

La propia Lolita Flores ha precisado que la espera por un papel protagonista en el cine se prolongó más de veinticinco años. Según ha descrito, la interpretación de la Chusa en la película ‘Mallorca Confidencial’ supone no solo un regreso a un rol principal, sino también una oportunidad que ha contribuido a recuperar parte de su confianza perdida, al recibir constantes muestras de aprecio y reconocimiento por parte del equipo.

Flores ha narrado que el personaje de la Chusa es el de una mujer viuda y gitana que, al igual que muchas otras en situaciones similares, se ve empujada a sobrevivir en un entorno adverso, donde se trafica con droga debido a la falta de oportunidades. Ha indicado que los privilegios de algunos impiden comprender que existen comunidades empujadas a esos márgenes, defendiéndose únicamente por su núcleo familiar y por su hogar, que en la trama intentan arrebatarle debido al auge inmobiliario.

Rutinas, familia y autoestima

En el plano más personal, la actriz ha afirmado que solo ha ejercido como matriarca en su casa tras la ausencia de su padre, y que, aunque reconoce la existencia de cierta disciplina en la familia Flores, se ha mostrado crítica con los arrebatos familiares y la intensidad de carácter. Ha rememorado anécdotas domésticas relacionadas con la educación de sus hijos, destacando su implicación como madre y abuela, y reservando para su progenitor el papel de liderazgo más tradicional en el seno familiar.

En relación a su rutina diaria ha revelado que mantiene un hábito de más de cuarenta años consistente en ingerir un diente de ajo crudo acompañado de miel, propóleo y jengibre, seguido de café con leche de avena, tostada integral, jamón serrano y aceite virgen extra. Ha asegurado que nunca ha recibido quejas relativas al olor, ni de parte de sus anteriores parejas ni de sus familiares, en alusión a la confianza en su entorno inmediato.

La actriz describió sus costumbres nocturnas y confesó su afición por ver series antes de dormir
Durante la charla, Lolita Flores habló sobre sus temores ante la muerte y las instrucciones que dejó a su familia (El Hormiguero)

Lolita Flores ha subrayado que la prolongada ausenciа de papeles protagonistas en el cine, que se ha extendido durante cerca de veinte años, ha tenido un efecto negativo en su percepción tanto personal como profesional. Ha destacado: “Me han bajado la autoestima como mujer y como artista. Sobre todo en el cine. Si no te llaman durante 20 años para un protagonista, cuando lo hacen… te suben la autoestima”. Este reconocimiento, ha añadido, se ha visto reforzado durante el rodaje de ‘Mallorca Confidencial’ al recibir aplausos y halagos de sus compañeros de reparto y dirección, lo que ha interpretado como una recuperación parcial de la confianza en sí misma.

En la misma línea, la intérprete ha abordado cuestiones relativas a la disciplina familiar, declarando que la educación recibida no se caracterizaba por la severidad sino por episodios de intensidad emocional y afectiva, aunque sin prácticas de violencia física. Ha hecho alusión a su madre, relatando episodios domésticos que implicaban portazos y gritos más que castigos, e insistiendo en que el apego familiar ha primado sobre cualquier otro método de control.

Vida cotidiana, relaciones y miedos

Otros aspectos recopilados en la entrevista incluyen su actual estado sentimental, afirmando que se encuentra soltera y abierta a nuevas relaciones, pero alejada de la búsqueda a través de aplicaciones digitales, ya que, según ha insistido, valora especialmente el contacto físico y la expresión a través de la mirada. Para Flores, elementos como el cuidado personal del otro —manos secas, aliento fresco— resultan indispensables.

Entre sus rutinas nocturnas, ha explicado que disfruta de la soledad en el descanso, alternando visualizaciones de series españolas y extranjeras, y utilizando dispositivos electrónicos hasta altas horas. Ha concretado que suele acostarse alrededor de las dos de la madrugada, acompañada de su tabaco y de un temporizador que le ayuda a conciliar el sueño, delegando en ocasiones el apagado de dispositivos en su hijo, que reside con ella. Además, ha justificado el pago de plataformas digitales como Atresplayer con la voluntad de tener una mayor capacidad de exigencia como consumidora.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

En la última parte de la conversación, Flores ha desvelado tener miedo a vivir el supuesto de un entierro prematuro, por lo que ha dejado instrucciones a sus hijos para que en el ataúd le acompañen objetos como dinero, una llave de mausoleo, un martillo, una escalera pequeña, móvil, medicamentos, agua y distintas prendas de vestir en función de la estación, rechazando la idea de la incineración por temor a sufrir algún percance. Ha relatado que el mausoleo familiar fue construido para cinco miembros y que, actualmente, solo quedan dos espacios disponibles.

Temas Relacionados

El HormigueroAntena 3Pablo MotosAtresmediaGente EspañaFamosos EspañaCine EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Borja Iglesias, delantero centro de la selección española, critica a quien culpa a su pareja, la influencer María Valero, por fallar un gol

El futbolista gallego del Celta de Vigo ha sido seleccionado por Luis de la Fuente para competir en representación de España en la competición que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio

Borja Iglesias, delantero centro de la selección española, critica a quien culpa a su pareja, la influencer María Valero, por fallar un gol

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Ambas candidaturas fueron validadas oficialmente y la votación presencial será en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, con opción de voto por correo hasta el 3 de junio

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Resultados de Euromillones del sorteo del martes 26 de mayo: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones del sorteo del martes 26 de mayo: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 26 de mayo de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 26 de mayo de 2026

Pastel de berenjena y pollo gratinado: una receta crujiente, fácil de hacer y alta en proteína

Ideal para quienes buscan una comida saciante y sencilla

Pastel de berenjena y pollo gratinado: una receta crujiente, fácil de hacer y alta en proteína
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

Bruselas convoca a diplomáticos rusos tras la amenaza de Moscú a los ciudadanos extranjeros en Ucrania: “Es una escalada inaceptable”

La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

ECONOMÍA

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

DEPORTES

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”