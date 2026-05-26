Lolita Flores aborda en ‘El Hormiguero’ el impacto de la “maldición de los Goya” y su recuperación artística: “No es una leyenda, lo he sufrido”

Lolita Flores reflexionó sobre el impacto de la “maldición de los Goya” en su carrera y su proceso de recuperación personal (El Hormiguero)

La cantante y actriz Lolita Flores ha acudido este martes al plató de ‘El Hormiguero’, donde ha compartido detalles de su faceta artística, su vida personal y los retos a los que ha hecho frente. Durante la entrevista, la intérprete ha abordado tanto el estreno de su nueva película como su gira teatral y ha reflexionado sobre el impacto que han tenido ciertas experiencias en su autoestima.

La artista, que actualmente está en plena promoción del filme ‘Mallorca Confidencial’ y en gira por España con la obra teatral Poncia, ha relatado que han pasado más de veinticinco años desde que fue protagonista en la gran pantalla. Ha explicado que, durante el rodaje en Sagunto, fue testigo del derrumbe de las Torres Gemelas, una experiencia que le marcó profundamente, según ha relatado.

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Flores ha señalado además que, tras recibir el premio Goya por ‘Rencor’, vivió de forma directa lo que se conoce como la “maldición de los Goya”, notando una disminución drástica de oportunidades laborales en el cine, lo que influyó negativamente en su autoestima tanto a nivel personal como artístico. “No es que lo crea, es que lo he vivido en mis carnes. No es una leyenda, lo he sufrido”, ha reconocido.

Reconocimiento, ausencia y regreso al cine

Durante su intervención en el programa de Antena 3, la madre de Elena Furiase ha recordado el 31 aniversario del fallecimiento de su madre, la también popular Lola Flores, y ha reflexionado sobre la importancia del apoyo familiar en los momentos de adversidad profesional. Ha detallado que a lo largo de dos décadas prácticamente no recibió papeles principales en el cine, aunque sí participó en cintas como ‘Fuerte Apache’, proyecto por el que siente especial aprecio.

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En la entrevista, Lolita Flores abordó la importancia del apoyo familiar en los momentos difíciles de su carrera (El Hormiguero)

La propia Lolita Flores ha precisado que la espera por un papel protagonista en el cine se prolongó más de veinticinco años. Según ha descrito, la interpretación de la Chusa en la película ‘Mallorca Confidencial’ supone no solo un regreso a un rol principal, sino también una oportunidad que ha contribuido a recuperar parte de su confianza perdida, al recibir constantes muestras de aprecio y reconocimiento por parte del equipo.

Flores ha narrado que el personaje de la Chusa es el de una mujer viuda y gitana que, al igual que muchas otras en situaciones similares, se ve empujada a sobrevivir en un entorno adverso, donde se trafica con droga debido a la falta de oportunidades. Ha indicado que los privilegios de algunos impiden comprender que existen comunidades empujadas a esos márgenes, defendiéndose únicamente por su núcleo familiar y por su hogar, que en la trama intentan arrebatarle debido al auge inmobiliario.

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Rutinas, familia y autoestima

En el plano más personal, la actriz ha afirmado que solo ha ejercido como matriarca en su casa tras la ausencia de su padre, y que, aunque reconoce la existencia de cierta disciplina en la familia Flores, se ha mostrado crítica con los arrebatos familiares y la intensidad de carácter. Ha rememorado anécdotas domésticas relacionadas con la educación de sus hijos, destacando su implicación como madre y abuela, y reservando para su progenitor el papel de liderazgo más tradicional en el seno familiar.

En relación a su rutina diaria ha revelado que mantiene un hábito de más de cuarenta años consistente en ingerir un diente de ajo crudo acompañado de miel, propóleo y jengibre, seguido de café con leche de avena, tostada integral, jamón serrano y aceite virgen extra. Ha asegurado que nunca ha recibido quejas relativas al olor, ni de parte de sus anteriores parejas ni de sus familiares, en alusión a la confianza en su entorno inmediato.

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Durante la charla, Lolita Flores habló sobre sus temores ante la muerte y las instrucciones que dejó a su familia (El Hormiguero)

Lolita Flores ha subrayado que la prolongada ausenciа de papeles protagonistas en el cine, que se ha extendido durante cerca de veinte años, ha tenido un efecto negativo en su percepción tanto personal como profesional. Ha destacado: “Me han bajado la autoestima como mujer y como artista. Sobre todo en el cine. Si no te llaman durante 20 años para un protagonista, cuando lo hacen… te suben la autoestima”. Este reconocimiento, ha añadido, se ha visto reforzado durante el rodaje de ‘Mallorca Confidencial’ al recibir aplausos y halagos de sus compañeros de reparto y dirección, lo que ha interpretado como una recuperación parcial de la confianza en sí misma.

En la misma línea, la intérprete ha abordado cuestiones relativas a la disciplina familiar, declarando que la educación recibida no se caracterizaba por la severidad sino por episodios de intensidad emocional y afectiva, aunque sin prácticas de violencia física. Ha hecho alusión a su madre, relatando episodios domésticos que implicaban portazos y gritos más que castigos, e insistiendo en que el apego familiar ha primado sobre cualquier otro método de control.

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Vida cotidiana, relaciones y miedos

Otros aspectos recopilados en la entrevista incluyen su actual estado sentimental, afirmando que se encuentra soltera y abierta a nuevas relaciones, pero alejada de la búsqueda a través de aplicaciones digitales, ya que, según ha insistido, valora especialmente el contacto físico y la expresión a través de la mirada. Para Flores, elementos como el cuidado personal del otro —manos secas, aliento fresco— resultan indispensables.

Entre sus rutinas nocturnas, ha explicado que disfruta de la soledad en el descanso, alternando visualizaciones de series españolas y extranjeras, y utilizando dispositivos electrónicos hasta altas horas. Ha concretado que suele acostarse alrededor de las dos de la madrugada, acompañada de su tabaco y de un temporizador que le ayuda a conciliar el sueño, delegando en ocasiones el apagado de dispositivos en su hijo, que reside con ella. Además, ha justificado el pago de plataformas digitales como Atresplayer con la voluntad de tener una mayor capacidad de exigencia como consumidora.

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En la última parte de la conversación, Flores ha desvelado tener miedo a vivir el supuesto de un entierro prematuro, por lo que ha dejado instrucciones a sus hijos para que en el ataúd le acompañen objetos como dinero, una llave de mausoleo, un martillo, una escalera pequeña, móvil, medicamentos, agua y distintas prendas de vestir en función de la estación, rechazando la idea de la incineración por temor a sufrir algún percance. Ha relatado que el mausoleo familiar fue construido para cinco miembros y que, actualmente, solo quedan dos espacios disponibles.