Paraguay palpita con su debut ante EE.UU. y avisa que no será un rival fácil en el Mundial

Asunción, 26 may (EFE).- Los jugadores de la selección paraguaya de fútbol avisaron este martes que la Albirroja "está para grandes cosas" y no será "un rival fácil" en la Copa del Mundo 2026, en la que debutará en el Grupo D el 12 de junio ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo.

"Yo siempre digo que nosotros apuntamos a ser campeones, no vamos a ser un rival fácil, no nos achicamos con ninguna selección", dijo a periodistas el volante Matías Galarza antes de la jornada de entrenamientos que cumplió el equipo paraguayo hoy.

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Con el mismo optimismo declaró el atacante Gabriel Ávalos, quien apuntó que la plantilla paraguaya está ilusionada en ofrecer "su mejor versión" en la máxima cita del balompié, a la que regresa tras 16 años de ausencia.

"Estamos con muchísima fe y mucha ilusión, igual que toda la gente, nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer lo mejor posible", indicó.

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Más temprano, el mediocampista Diego Gómez afirmó a su llegada al país, para sumarse a los entrenamientos, que Paraguay "está para ser campeón" del Mundial, si bien cree que el equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro debe plantearse el torneo "paso a paso".

"Vamos a ir paso a paso y, como dije, vamos a dejar todo en la cancha, para poder dejar bien en alto a Paraguay", añadió.

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Tras su debut en la vigésima tercera edición del Mundial, la Albirroja se verá las caras, siete días después, con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia, el día 25.

El equipo logró clasificar en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, último campeón mundial. EFE

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