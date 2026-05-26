Espana agencias

Paraguay palpita con su debut ante EE.UU. y avisa que no será un rival fácil en el Mundial

Guardar
Google icon

Asunción, 26 may (EFE).- Los jugadores de la selección paraguaya de fútbol avisaron este martes que la Albirroja "está para grandes cosas" y no será "un rival fácil" en la Copa del Mundo 2026, en la que debutará en el Grupo D el 12 de junio ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo.

"Yo siempre digo que nosotros apuntamos a ser campeones, no vamos a ser un rival fácil, no nos achicamos con ninguna selección", dijo a periodistas el volante Matías Galarza antes de la jornada de entrenamientos que cumplió el equipo paraguayo hoy.

PUBLICIDAD

Con el mismo optimismo declaró el atacante Gabriel Ávalos, quien apuntó que la plantilla paraguaya está ilusionada en ofrecer "su mejor versión" en la máxima cita del balompié, a la que regresa tras 16 años de ausencia.

"Estamos con muchísima fe y mucha ilusión, igual que toda la gente, nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer lo mejor posible", indicó.

PUBLICIDAD

Más temprano, el mediocampista Diego Gómez afirmó a su llegada al país, para sumarse a los entrenamientos, que Paraguay "está para ser campeón" del Mundial, si bien cree que el equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro debe plantearse el torneo "paso a paso".

"Vamos a ir paso a paso y, como dije, vamos a dejar todo en la cancha, para poder dejar bien en alto a Paraguay", añadió.

Tras su debut en la vigésima tercera edición del Mundial, la Albirroja se verá las caras, siete días después, con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia, el día 25.

El equipo logró clasificar en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, último campeón mundial. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Academia de la Música se rinde ante Serrat: "Fantaseo con contagiar a alguien mi amor"

Infobae

Hoy será noticia. Miércoles, 27 de mayo

Infobae

García de Vitoria: "Vamos a jugar una final y el premio es más importante que una medalla"

Infobae

Mauricio Pochettino, sobre la convocatoria de Zendejas: "Es tácticamente muy interesante"

Infobae

Médico dice que Maradona debió ser sedado y sujetado durante su última internación

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

Bruselas convoca a diplomáticos rusos tras la amenaza de Moscú a los ciudadanos extranjeros en Ucrania: “Es una escalada inaceptable”

La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

ECONOMÍA

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

DEPORTES

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”