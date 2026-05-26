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La Academia de la Música se rinde ante Serrat: "Fantaseo con contagiar a alguien mi amor"

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Madrid, 26 may (EFE).- Joan Manuel Serrat, premio de honor de los III Premios de la Academia de la Música de España, ha agradecido este martes el galardón y ha expresado un deseo: "Fantaseo con que lo que yo he podido hacer pueda servir a alguien para contagiarle mi amor e ilusión por la música".

"No me lo esperaba", ha bromeado tras poner en pie a todo el Palacio de Congresos de IFEMA donde se ha celebrado la ceremonia y donde ha recogido "un premio a la supervivencia sobre todo, que suele llegar a edad avanzada". "Preferiría que me dieran el revelación", ha insistido con su conocido sentido del humor.

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Solo lo ha abandonado para celebrar que se lo hayan dado este año. "A saber dónde estaremos de aquí a un año con este mundo loco, demente y cretino que se está instaurando a nuestro alrededor, es una profecía difícil de resolver", ha subrayado.

"La música siempre ha sido mi compañera", ha destacado en otro momento de su discurso, tras recordar que siendo "hijo de obreros y nieto de campesinos" y habiendo empezado "con una guitarra prestada y canciones también ajenas", ha podido tener "60 años de oficio y decidir el momento en que dejaba los escenarios para dedicar el tiempo que quedara de vida a otras cosas".

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Desde sus comienzos en los años 60, Serrat (Barcelona, 1943) ha alumbrado álbumes fundamentales de la música española como 'Mediterráneo' (1971), con la canción del mismo nombre que se ha convertido en icono cultural identitario, además de ser uno de los primeros en poner música a los versos de grandes poetas como Antonio Machado o Miguel Hernández.

"Representa algo que va mucho más allá de su trayectoria extraordinaria, pues representa la palabra hecha canción, la conciencia hecha arte, la belleza unida al compromiso. Ha acompañado a millones de personas y forma parte de la memoria emocional del país", ha señalado Sole Giménez, presidenta de la academia durante la ceremonia.

Con otros temas intemporales como 'Penélope', 'Lucía' o 'Para la libertad', el "noi del Poble-Sec" ha sido el primero en la aún breve historia de estos galardones en recibir esta distinción, en cuanto -según ha insistido Giménez- es "una figura colosal de nuestra música y nuestra cultura". EFE

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EFE

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