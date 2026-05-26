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Mauricio Pochettino, sobre la convocatoria de Zendejas: "Es tácticamente muy interesante"

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Nueva York, 26 may (EFE).- El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, aseguró este martes que ha convocado al Mundial a Alejandro Zendejas, futbolista mexicano naturalizado estadounidense, porque "es un jugador muy interesante desde lo táctico y con calidad humana".

"Es un jugador que tiene gol, que se comunica muy bien con el resto de sus compañeros y tiene una muy buena relación con ellos. Genera muchas cosas positivas", expresó Pochettino sobre Zendejas en la rueda de prensa de presentación de la lista de Estados Unidos para el Mundial.

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Pochettino agregó que Zendejas, nacido en Ciudad Juárez (México) y criado en Texas, representa "un montón de posibilidades".

"Debe ser el único con perfil de banda, pero que también te puede jugar de interior en el centro del campo. Es un jugador muy interesante desde lo táctico, de la flexibilidad táctica que queremos encontrar, desde la cualidad que él pueda aportar en el campo", apuntó Pochettino.

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Alejandro Zendejas juega actualmente en el América mexicano y ha sido 13 veces internacional con Estados Unidos, selección con la que ha marcado 2 goles desde su debut en 2023. Pero Pochettino también valora de él su aporte al grupo en lo humano.

"En un torneo esperemos que de dos meses de convivencia, es importante que los jugadores tengan esa calidad humana cuando están fuera del campo, de apoyar a los compañeros y crear esa atmósfera de buen ambiente para poder crecer como equipo", agregó.

Estados Unidos debutará en el Mundial el 12 de junio en el estadio SoFi de la sede de Los Ángeles contra Paraguay, disputará su segundo partido ante Australia el 19 de junio en el Lumen Field de la sede de Seattle y cerrará la fase de grupos ante Turquía el 25 de junio otra vez en el estadio SoFi de California. EFE

(foto) (video)

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EFE

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