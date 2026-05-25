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Otro de los aislados en el Gómez Ulla da positivo por hantavirus, aunque sin síntomas

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Madrid, 25 may (EFE).- Uno de los españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo por hantavirus en la última PCR aunque sin síntomas, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Se trata del segundo caso detectado desde que fueron evacuados el pasado 10 de mayo los 14 españoles del buque MV Hondius -afectado por un brote de este virus- y que se encuentran en vigilancia y aislamiento.

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"El positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento", precisan las fuentes de Sanidad.

El paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (Uatan) de este centro sanitario, "donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos".

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El otro positivo es un hombre de 70 años que está ingresado en la Uatan desde el lunes 11 de mayo, y ya está "prácticamente asintomático", según las mismas fuentes.

Según el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, el pasado viernes se flexibilizaron las condiciones del aislamiento de los 13 cruceristas que hasta entonces habían dado negativo en las PCR, de forma que podían recibir visitas y salir a las zonas comunes de la planta de ingreso, aunque con estrictas medidas de seguridad.

La detección de este caso no va a afectar a las cuarentenas del resto de españoles aislados en el mismo centro hospitalario, que van a seguir con la hoja de ruta marcada en el protocolo aprobado por Salud Pública.

Este lunes cumplen el día 15 de su cuarentena. Cuando cumplan 28 días (el 7 de junio), si siguen dando negativo en las PCR que se les practican regularmente, podrán seguir el aislamiento en su domicilio, con las medidas de seguridad establecidas.

El periodo de incubación de hantavirus puede prolongarse hasta las seis semanas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades sanitarias subrayan que la detección del caso se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha. EFE

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EFE

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