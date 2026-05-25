El PP urge al Gobierno a dejar de ser "insumiso" y presentar un borrador de presupuestos

València, 25 may (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha instado este lunes al Gobierno a dejar de ser "insumiso" con la Constitución y a presentar un borrador de presupuestos generales del Estado para acabar con el "estrangulamiento financiero" al que, ha dicho, somete a diputaciones y ayuntamientos.

Así lo ha afirmado antes de participar, junto al presidente del PPCV y de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y otros dirigentes del partido, en una reunión de presidentes de diputaciones, cabildos y consells en la sede del partido en València.

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Ha destacado que la falta de cuentas públicas está causando "un daño económico letal" a diputaciones, cabildos, consells y ayuntamientos de toda España, que ha cifrado en "más de 100 millones de euros mensuales" en el caso de las instituciones provinciales y en "más de 230 millones al mes", en el caso de los ayuntamientos.

Ha asegurado que "el sanchismo se ha convertido en el gran moroso del municipalismo" y ha criticado que el Gobierno lleve desde 2022 sin aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado, pese a que la Constitución establece que deben presentarse cada año.

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Bendodo ha reivindicado el papel de diputaciones, cabildos y consells como "pieza clave" del municipalismo y ha exigido una reforma urgente de la financiación local paralela a la autonómica y que se permita a los ayuntamientos destinar sus remanentes a políticas de vivienda. EFE

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