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Arcadi España: "No pueden ser héroes personas que se van del país para no pagar impuestos"

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Madrid, 25 may (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi Espada, ha asegurado que "no pueden ser tratados como héroes quienes se van a otros sitios para pagar menos y optimizar su situación fiscal", sin querer hacer referencia explícita a ningún personaje público, porque él "no se dedica a cantar ni a la gente que canta".

Durante la clausura de la jornada 'Tax the Super Rich: por una fiscalidad a la riqueza para el siglo XXI', organizada por Oxfam Intermón, el ministro ha dicho que afortunadamente "todos los ricos no son iguales".

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A su juicio, el debate sobre fiscalidad en España, y en particular sobre los impuestos sobre el patrimonio, "es la historia de un debate roto", porque un debate "sano y de país" giraría en torno a los impuestos "que queremos y cómo los queremos".

"El problema es que se plantea el debate como impuestos sí o impuestos no, como si pagar impuestos fuera un robo", ha dicho el ministro, que ha recordado que una noche en la UCI en pandemia costaba 3.700 euros, que en España se pagan con el dinero de todos sin que nadie tenga que hipotecarse para pagar una factura hospitalaria.

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"Si quieres democracia, quieres un sistema fiscal justo", ha dicho que ministro, que cree que la historia ha demostrado que los países con un menor desigualdad fiscal son sociedades más justas y con un mayor nivel de vida.

Asimismo, como antiguo responsable de las finanzas en el gobierno valenciano, ha señalado que le sorprende mucho cuando escucha que "el Gobierno se está forrando con la recaudación" y piensa: "las comunidades autónomas también ¿no?". EFE

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EFE

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