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Erik Goczal, en coches, y Sanders, en motos, empiezan mandando en el Desafío Ruta 40

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Redacción Deportes, 24 may (EFE).- El polaco Erik Goczal, en la categoría de coches, empezó imponiéndose este lunes en la primera etapa (340 kilómetros) del Desafío Ruta 40, prueba del Mundial de rally-raid que se disputa en Argentina, mientras que el australiano Daniel Sanders se puso líder entre las motos.

Goczal (Energylandia Rally Team) fue de menos a más a lo largo de la especial y terminó dominando los últimos controles de tiempo hasta hacerse con la victoria con un crono de 3 horas, 33 minutos y 59 segundos. Fue apenas 50 segundos más rápido que el estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing, 3h34:49), segundo.

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El español Carlos Sainz (Ford Racing), quien no pudo completar la ronda de Portugal, la anterior cita del calendario, estuvo entre los cuatro más rápidos en todos los controles intermedios, y era el líder provisional tras 300 kilómetros. Finalmente, fue tercero, con un tiempo de 3 horas, 34 minutos y 55 segundos.

El cuarto lugar fue para un Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) que desapareció del radar a partir del kilómetro 209, por lo que sus rivales perdieron sus referencias de tiempo. Finalmente, fue el primer coche en cruzar la línea de meta, tras 3 horas, 35 minutos y 36 segundos, a pesar de haber salido en tercera posición, pero eso solo le valió para ser cuarto.

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El estadounidense, eso sí, fue más rápido que los Dacia de Nasser Al Attiyah (octavo, 3h39:56) y Sébastien Loeb (noveno, 3h43:36), quienes no tuvieron su mejor día. El español Nani Roma (Ford Racing) fue décimo (3h45:32).

Por su parte, Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) fue el más rápido sobre dos ruedas, al terminar la etapa con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 12 segundos. El australiano sigue en racha, después de imponerse también en el rally de Portugal, la anterior prueba del calendario mundial.

A más de seis minutos se quedó el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC), segundo con 3 horas, 41 minutos y 14 segundos. Es una diferencia que puede ser significativa antes de las especiales que restan en Argentina.

El estadounidense Ricky Brabec, su compañero de equipo, fue tercero, un minuto y medio más lento (3h42:41). Schareina y Brabec invirtieron los lugares que habían conseguido en la etapa prólogo.

La decepción fue para el local Luciano Benavides, el más rápido en el prólogo y que llegaba como líder de la general del Mundial, quien se debió conformar con el quinto puesto (3h45:32). EFE

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EFE

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