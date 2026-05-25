1-4. España debuta en el Europeo con goleada ante la anfitriona Estonia

Redacción Deportes, 25 may (EFE).- España, encuadrada en el Grupo A, debutó este lunes en el Europeo sub-17 con goleada ante la selección de Estonia (1-4) y se coloca líder de grupo tras un partido en el que los de Sergio García sometieron a la anfitriona con goles de Mikel Urrestarazu, Sergi Mayans, Enzo Alves y Ebrima Tunkara.

En busca de su cuarta corona continental, España desplegó pronto su fútbol, se instaló en campo rival y logró llevar el peligro a la portería de Estonia desde el inicio con centros al área que obligaron a intervenir al guardameta Harley Ollin en varias ocasiones durante los primeros minutos.

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La superioridad de los de Sergio García obtuvo su fruto en el minuto 15, cuando España culminó una buena jugada colectiva con un zurdazo desde la frontal de Mikel Urrestarazu que acabó en el fondo de la red tras tocar ligeramente en la pierna de un defensor rival.

El jugador del Athletic Club, que inauguró la cuenta goleadora de la selección en el torneo, dedicó el tanto a Santi del Pino, baja de última hora en la convocatoria por una lesión muscular que obligó a Sergio García a llamar en su lugar a Joaquín Sánchez, conocido como 'Polli', del RCD Espanyol.

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De nuevo, la buena fortuna le sonrió a España al filo de la media hora. Rubén Gómez asistió a un Sergi Mayans que, desde una posición muy similar a la del primer gol, encontró el espacio para un lanzamiento lejano que se convirtió en el segundo del encuentro gracias a otro desvío de un defensor estonio.

Apenas un minuto más tarde, Marko Pärnpuu tuvo que hacer el primer cambio obligado del choque por lesión de Robert Kaasik. Acto seguido, España redondeaba su indiscutible dominio por medio de su capitán Enzo Alves, que, habilitado en el mano a mano por Ebrima Tunkara, picó la pelota ante la salida del meta rival para hacer el tercero.

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Sin embargo, en su primer y único acercamiento en el primer tiempo, Estonia aprovechó el balón parado para recortar distancias con el gol de Ron Neltsas, que remató un cabezazo de su compañero Ronald Sammu para, tras la parada de Darlington Chichoro, recoger el rebote y anotar el 1-3.

El indiscutible control del juego de España, que venía de no encajar ni un solo gol en la ronda de clasificación, se hizo patente de nuevo tras descanso. Nada más saltar al césped, Christian Imga estrelló un balón en el poste. En el minuto 49, Tunkara amplió distancias desde los once metros al convertir un penalti que el mismo provocó, dejando el partido decidido si es que no lo estaba ya antes.

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Con esta victoria, los pupilos de Sergio García se colocan líderes del Grupo A y arrancan de la mejor manera un torneo que España no gana desde 2017, cuando logró imponerse en los penaltis a Inglaterra.

El próximo 28 de mayo el combinado nacional jugará contra Bélgica, que ganó 0-2 en su debut ante Croacia, selección contra la que España cerrará la fase inicial el 31 de mayo. Los dos primeros de cada grupo accederán a las semifinales, programadas para el 4 de junio. La final será el 7 de junio en el estadio Lilleküla de Tallin. EFE

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