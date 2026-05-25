Temas del día de EFE España del martes 26 de mayo de 2026

PLUS ULTRA

Madrid - Continúan conociéndose detalles de la investigación judicial que ha situado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el vértice de una trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra y como "principal beneficiario final de los fondos obtenidos".

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GOBIERNO LEGISLATURA

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Madrid - La presión a Pedro Sánchez, incluso por parte de sus socios, para que convoque elecciones tras el caso Zapatero se acrecienta con las novedades judiciales sobre el sumario de Plus Ultra, aunque el presidente del Gobierno se mantiene firme en su propósito de agotar la legislatura.

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley para el buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial, que establece sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros e incluye la prohibición expresa de 'deepfakes' sexuales, tras la proliferación de imágenes de desnudos de mujeres y menores manipulados en determinadas redes sociales.

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INCLUSIÓN FINANCIERA

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Madrid/Valladolid - El Banco de España publica este martes el Informe de Inclusión Financiera de 2025, en el que analiza la accesibilidad presencial a los servicios bancarios y al efectivo, así como la inclusión financiera de los inmigrantes.

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PRUEBA UNIVERSIDAD

Madrid - Más de 300.000 estudiantes entran esta semana en su recta final de estudio ante los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que comenzarán la próxima semana en la mayoría de las comunidades y a la que este año acuden con la expectación de tener que ser sometidos a detectores de radiofrecuencia. Expertos y docentes dan pautas para frenar los nervios.

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(Texto a las 7:30. 844 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022906469)

HUELGA PROFESORADO

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València - Duodécima jornada de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, a la que están convocados 78.000 docentes y que afecta a más de 800.000 alumnos, con concentraciones de protesta en distintos municipios.

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Barcelona - El Departamento de Educación y los sindicatos de docentes vuelven a reunirse este martes en Cataluña para intentar desencallar un conflicto centrado en los salarios de maestros y profesores y la atención a los alumnos, en pleno ciclo de huelgas en los centros educativos.

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PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES

Oviedo - El jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales falla un galardón al que optan treinta y seis candidaturas de doce nacionalidades y que las últimas ediciones ha distinguido al sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey, al escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff, y a la historiadora francesa Hélène Carrère d´Encausse.

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PREMIOS MÚSICA

Madrid - La Academia de la Música de España (ACAMUS) celebra la tercera edición de la gala de entrega de sus premios, con Rosalía, Amaia, Guitarricadelafuente y Leiva como sus artistas más nominados, mientras que Joan Manuel Serrat será el gran homenajeado de la noche por toda su carrera.

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CINE ESTRENOS

Madrid - En la película 'A la cara', una famosa presentadora conoce en persona a su 'odiador' ('hater') digital y acaban desarrollando una extraña convivencia, un salto al vacío argumental aterrizado con éxito en buena parte por la capacidad actoral de Sonia Almarcha y Manolo Solo, para quienes "tras el odio en redes solo puede haber miedo", han dicho a EFE. Marina Estévez Torreblanca

(Texto a las 9:15. 717 palabras) (Vídeo)

RICHARD FORD

Barcelona - El escritor norteamericano Richard Ford, uno de los más destacados de su generación, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2016, presenta su nuevo libro, 'En palabras sencillas', un ensayo con componentes autobiograficos en el que entrelaza aspectos personales y políticos.

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RESTAURACIÓN PATRIMONIO

València - La segunda cúpula más grande de España, la de las Escuelas Pías en pleno casco histórico de València, ha logrado ser rescatada de grietas y del riesgo de desprendimientos tras varios años de un complejo y ambicioso proyecto de restauración del que sus responsables hablan con EFE, poco antes de que este jueves recojan en Chipre el Premio Europa Nostra 2026, la máxima distinción en conservación arquitectónica de patrimonio. Carla Aliño

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FÚTBOL SELECCIÓN

Madrid - La Agencia EFE y RTVE entrevistan, en la tercera entrega de ‘Los Desayunos’, a Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, en vísperas del inicio de la concentración para preparar el Mundial de EE.UU., México y Canadá.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reúne con el secretario general del PSOE extremeño, Alvaro Sánchez Cotrina, primer encuentro entre ambos desde que el dirigente socialista accedió al cargo. Presidencia de la Junta. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso Congreso. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Ruedas de prensa al finalizar. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

12:00h.- Utiel (Valencia).- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el presidente provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó, visitan Utiel (Valencia) para ver el estado de la reconstrucción tras la dana. Sede del PP, C/ la Merced, 4. (Texto)

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Sesión plenaria del Congreso, que entre otros asuntos debate una proposición no de ley del PSOE sobre el 40 aniversario de España en la UE, la toma en consideración de una propuesta de reforma del Reglamento del para reforzar la disciplina parlamentaria. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones del control al Gobierno, en las que la oposición pregunta al Ejecutivo por asuntos como la corrupción, la gobernabilidad, la educación, la vivienda, la financiación local, o la estabilidad de la legislatura. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- València.- DANA MANIFESTACIÓN.- Las organizaciones convocantes de las manifestaciones contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana ofrecen una rueda de prensa sobre la protesta prevista para el sábado 30 de mayo. Centre de Cultura Contemporània, C/ Sant Ferran, 12. (Texto)

11:30h.- Vitoria.- PARTIDOS VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, hace declaraciones a los medios de comunicación. Sede Vox. C/Teodoro Dublang Margolaria, 51.

12:00h.- Vitoria.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Comparecencia en el Parlamento Vasco del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, para explicar las cargas contra los activistas de la flotilla este fin de semana en el aeropuerto de Loiu. Parlamento Vasco. (Texto) (Foto)

18:30h.- Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).- JORNADAS GEOPOLÍTICAS.- Inauguración de las II Jornadas Geopolíticas del IEEE ‘El orden internacional en transición’, con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Parador. (Texto) (Foto)

19:00h.- Barcelona.- CATALÁN LENGUAS.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, encabeza el acto de balance del primer año del Pacto Nacional por la Lengua, acompañado del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Auditori del Palau de la Generalitat. (Texto)

ECONOMÍA

11:00h.- Madrid.- GRAN CONSUMO.- La patronal de gran consumo Aecoc presenta las conclusiones de su sondeo 'Perspectivas Gran Consumo'Centro de Formación AECOC. Av. del General Perón, 38.

11:50h.- València.- SINDICATOS CCOO.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, encabezan una manifestación para llevar las reivindicaciones del sindicato al Palau de la Generalitat y a la sede de la patronal valenciana, tras celebrar una asamblea de delegados. C/ San Vicente, 44 (Texto)

12:00h.- Madrid.- BANCA LABORAL.- El sindicato UGT celebra una concentración de trabajadores del sector financiero ante el Banco de España para denunciar la presión comercial que sufren por las políticas de retribución variable implantadas en las entidades financieras. Banco de España.

12:15h.- Madrid.- MUTUALIDADES JUBILACIÓN.- La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión y Seguridad Social del Congreso, que emite el dictamen sobre las mutualidades alternativas. Congreso (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Valladolid.- INCLUSIÓN FINANCIERA.- El Banco de España publica el Informe de Inclusión Financiera de 2025, en el que analiza la accesibilidad presencial a los servicios bancarios y al efectivo, así como la inclusión financiera de los inmigrantes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2026.- El Senado debate, entre otras, varias mociones sobre "el incumplimiento reiterado" de la obligación constitucional de remitir a las Cortes anualmente los presupuestos (PP), y otras sobre la reforma de la ley sobre propiedad horizontal y la fiabilidad del transporte ferroviario. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Madrid.- RENAULT CONVENIO.- El ministro de Industria, Jordi Hereu, convoca a Renault y a los sindicatos participantes de la comisión negociadora, UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF, en la sede del Ministerio de Industria en Madrid ante la infructuosa negociación del convenio colectivo. Ministerio de Industria.

18:30h.- Barcelona.- EMPRESAS MANGO.- El presidente de Mango, Toni Ruiz, y el cofundador de Nude Project, Álex Benlloch, participan en un acto organizado por Prensa Ibérica. Casa Cupra Raval.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Un bombero de la Unidad de Xàtiva (Valencia) testifica ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. Juzgados. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Barcelona juzga a un enfermero de una clínica de desintoxicación acusado de abusos sexuales a dos pacientes. Audiencia de Barcelona. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO KITCHEN.- Los audios del excomisario José Manuel Villarejo siguen protagonizando el juicio del caso Kitchen, que acumula jornadas de retraso en la vista sobre esta presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- BANDAS JUVENILES.- La Audiencia Nacional sigue celebrando el juicio a quince miembros del 'coro' de Seseña (Toledo) de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP), en el que está pendiente declarar el principal acusado, para quien el fiscal pide prisión permanente revisable por el asesinato de un 'trinitario'. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico.(Texto)

10:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- La Fundación Línea Directa presenta la iniciativa 'Conductor sostenible' para promover una conducción cívica al volante en un encuentro en el que se presentarán datos novedosos sobre las conductas agresivas al volante. Fundación Pons. C/ Serrano, 138. (Texto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid inicia el juicio con jurado a un acusado de matar el 4 de noviembre de 2003 de tres puñaladas en plena calle en Getafe (Madrid) a su exesposa, para quien la Fiscalía pide treinta años de prisión. C/ Santiago de Compostela, 96.

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES TRATA.- La Audiencia de Las Palmas juzga por un delito de trata de seres humanos a cuatro personas para las que se piden hasta 18 años de cárcel, acusadas de haber explotado en la prostitución a dos mujeres en el sur de Gran Canaria. Audiencia de Las Palmas.

11:30h.- Madrid.- LEY INFORMANTE.- Comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso del presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para la presentación de la Memoria anual 2025.

15:00h.- Madrid.- PLENO CONGRESO.- El Pleno del Congreso debate una moción del PP sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico y una de Vox sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de la Justicia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- POBLACIÓN ENVEJECIMIENTO.- El Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre organiza un seminario sobre retos de la nueva longevidad, en colaboración con la Universidad Carlos III. Universidad Carlos III. Campus Puerta de Toledo. Ronda de Toledo, 1.

9:30h.- Madrid.- FÚTBOL SELECCIÓN.- La Agencia EFE y RTVE entrevistan, en la tercera entrega de ‘Los Desayunos’, a Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, en vísperas del inicio de la concentración para preparar el Mundial de EE.UU., México y Canadá. Instituto Cervantes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

9:30h.-Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- SALUD TABAQUISMO.- En vísperas del Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) celebra una jornada con expertos sobre las estrategias de promoción de los nuevos productos como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsitas de nicotina, especialmente dirigidas a la población joven. C/ General Lacy, 2.

10:00h.- Madrid.- SANIDAD COMPARECENCIAS.- Comparecencias en la Comisión de Sanidad del Congreso, entre ellas la de Matilde Sánchez Reyes, presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos.

10:00h.- Madrid.- DANA SENADO.- Reunión de la Mesa de la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión de la crisis de la dana. Senado (Texto)

10:30h.- Madrid.- ASAMBLEA RELIGIOSOS.- Los presidentes de la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y la Conferencia Episcopal Española (CEE), Jesús Díaz y Luis Argüello, respectivamente, inauguran la 32 Asamblea General de Superiores Mayores de la Confer. Hotel Elba. C/ Alcalá, 476.

10:30h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Rueda de prensa del comité organizador de la visita del papa a España para abordar las novedades organizativas en la que se ofrecerán detalles de los actos de Barcelona, se presentarán los contenidos audiovisuales y creativos de la visita y contará con el testimonio del comandante encargado de pilotar el avión del pontífice entre Madrid y Barcelona. C/Añastro, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- EXLUSIÓN SOCIAL.- La asociación Todos Juegan presenta un estudio sobre la situación de las familias en riesgo de exclusión social y las barreras que limitan el acceso al deporte. C/ Luchana, 23.

11:00h.- Madrid.- INFORME CONCILIACIÓN.- La Comisión de Derechos de las Familias del Senado vota el informe elaborado por la ponencia sobre políticas de igualdad y conciliación y varias proposiciones no de ley, entre ellas una sobre la 'prioridad nacional' en las prestaciones públicas. Congreso.

11:00h.- València.- ROBOTS HUMANOIDES.- RH BOTS, compañía valenciana especializada en Inteligencia Artificial Física y robótica inteligente, presenta en la feria Intralogistics a Bonico y Bonica, dos robots humanoides autónomos y de código abierto. Feria Valencia, pabellón B7. (Texto)

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CIENCIAS SOCIALES.- Fallo del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:00h.- Murcia.- PREMIO PRINCESA GIRONA.- El rey preside la proclamación del Premio Princesa de Girona de Investigación Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. Avda. Primero de Mayo, s/n. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- HUELGA ESTUDIANTIL.- El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocado una huelga estudiantil tanto en universidades como en secundaria, así como una manifestación en la plaça Universitat.(Texto)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Las educadoras de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), en huelga indefinida desde el 7 de abril, se concentran frente a la sede de la patronal del sector para reivindicar mejoras salariales y bajada de ratios. Calle Ferraz, 85.

13:00h.- Vitoria.- EDUCACIÓN IKASTOLA.- El lehendakari, Imanol Pradales, recibe a los representantes de Ikastolen Elkartea, junto a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. Lehendakaritza.

15:00h.- Madrid.- SALUD ALIMENTACION.- El Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para la promoción del consumo de alimentos y bebidas saludables. Congreso

16:00h.- Madrid.- MEDIO AMBIENTE.- La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, responde, en el Pleno del Senado, a una pregunta del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia sobre la financiación de obras para la protección ambiental del delta del Ebro. Senado. (Texto)

17:30h.- Madrid.- SALUD PÚBLICA.- La Sociedad Española de Epidemiología y la Asociación Madrileña de Salud Pública organiza la jornada 'Políticas basadas en la evidencia y en derechos. Una mirada desde la salud pública'. Universidad Rey Juan Carlos. C/Quintana, 21.

19:00h.- Murcia.- IA CONFERENCIA.- Conferencia de María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, bajo el título 'España, un país a la vanguardia'. Centro Cultural Las Claras.

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico. (Texto) (Infografía)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- MÚSICA CLÁSICA.- Presentación de los primeros avances de una investigación que analiza en profundidad los públicos de la música culta en España en el siglo XXI, con especial atención a la zarzuela y la música antigua. Universidad Nebrija. Campus Madrid-Princesa. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ARTE EXPOSICIÓN.- El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, presenta la nueva exposición temporal 'Felix Gonzalez-Torres: Dulce venganza' Edificio Sabatini.

11:00h.- Barcelona.- RICHARD FORD.- El escritor norteamericano Richard Ford, uno de los más destacados de su generación, presenta su nuevo libro 'En palabras sencillas' CCCB. (Texto) (Foto)

11:00h.- Jaca (Huesca).- PATRIMONIO JACA.- Inauguración de la Torre Campanario de la Catedral de Jaca tras su restauración, que incluye la presentación del proyecto Expedición al Medievo 4.0. Museo Diocesano

11:00h.- Barcelona.- GALERISTAS PREMIOS.- Anuncio de los ganadores de los Premios GAC 2026, que se entregan este martes en la gala de la XIX Nit del Galerisme. MACBA.

11:00h.- Pamplona.- DISEÑO EXPOSICIÓN.- Presentación a los medios de comunicación de la exposición 'Inédito Valentino', con grandes obras de alta costura, nunca antes expuestas, del diseñador, recientemente fallecido, Valentino Garavani. Refectorio de la Catedral.

11:30h.- Madrid.- CULTURA CONGRESO.- La Comisión de Cultura del Congreso aborda distintos asuntos, como la exclusión del proyecto del Palacio de los Águila de Ávila del Plan de Actuación 2026-2028 del Museo del Prado, así como varias proposiciones no de ley sobre la trasposición urgente de la directiva sobre el IVA cultural reducido para artistas y galerías de arte, y la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM).

11:30h.- Madrid.- RAE LENGUAJE.- Reunión preparatoria de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible en la que el presidente del a RAE, Santiago Muñoz Machado, anunciará las herramientas que esta desarrollando la institución para facilitar el aprendizaje y aplicación del lenguaje claro y accesible. C/Ruiz de Alarcón, 17. (Texto)

12:00h.- Madrid.- HISPANIA NOSTRA.- Presentación del libro 'Hispania Nostra 50 años. Una trayectoria hacia el futuro'. Congreso de los Diputados.

12:00h.- Madrid.- ARQUEOLÓGICO EXPOSICIÓN.- El Museo Arqueológico Nacional (MAN) presenta ‘Misterios de la Materia. Ciencia del patrimonio en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional’. Serrano 13.

12:00h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- El musical 'Six' se presenta en castellano por primera vez, un espectáculo que con humor reescribe la historia de las esposas de Enrique VIII de Inglaterra de Catalina de Aragón a Catalina Parr. Teatro Gran Vía. Gran Vía, 66. (Texto)

16:00h.- Madrid.- CÓMIC NOVEDADES.- Rueda de prensa 'online' con la ilustradora Kaila E. al hilo de su último cómic 'Dulce basura'.

16:30h.- Madrid.- PREMIO POESÍA.- Patrimonio Nacional da a conocer en rueda de prensa el ganador del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Palacio Real. (Texto)

18:00h.- Madrid.- PREMIOS MÚSICA.- La Academia de la Música de España (ACAMUS) celebra la tercera edición de la gala de entrega de sus premios. Palacio Municipal de IFEMA. (Texto)

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Novillos de Conde de Mayalde para Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez (presentación). Las Ventas. (Texto)

EFE

slp/jls

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