Martes, 26 de mayo de 2026

FÚTBOL SELECCIÓN

Madrid. La Agencia EFE y RTVE entrevistan, en la tercera entrega de ‘Los Desayunos’, a Luis de la Fuente, seleccionador español, en vísperas del inicio de la concentración para preparar el Mundial de EE.UU., México y Canadá. Los directores de Deportes de RNE, Silvia Barba, y de la Agencia EFE, Luis Villarejo, y el presentador y comentarista de TVE Juan Carlos Rivero charlan con el técnico a partir de las 09.30 horas en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 EE.UU.

Nueva York. La selección masculina de fútbol de Estados Unidos, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, revela este martes a las 19.00 CET/17.00 GMT en Nueva York la plantilla con la que competirá en el Mundial de este verano, en el que es coanfitriona junto con México y Canadá.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 MARRUECOS

Rabat. Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, ofrece este martes una conferencia de prensa para facilitar la lista de convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México (20.00 CET/18.00 GMT).

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 PANAMÁ

Ciudad de Panamá. El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, da a conocer este martes la lista oficial de jugadores que disputarán el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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FÚTBOL LIGA CONFERENCIA RAYO-CRYSTAL PALACE

Leipzig (Alemania). El Rayo Vallecano y el Crystal Palace ultiman este martes su puesta a punto ya en Alemania con vistas a la final de la Liga Conferencia que les enfrentará el miércoles en Leipzig. Ruedas de prensa de los entrenadores de ambos equipos, Íñigo Pérez y Oliver Glasner, y jugadores de las dos plantillas. Información de David Ramiro.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Zaragoza/Badalona. El Valencia Basket, cuatro días después de caer ante el Real Madrid en las semifinales de la Euroliga, visita este martes en partido aplazado de la trigésima primera jornada de la Liga Endesa al Casademont Zaragoza, que necesita la victoria en su lucha por la permanencia.

Además, se juegan este martes los 20 minutos que faltan del Asisa-Joventut-Unicaja de la jornada 29, que se suspendió el 2 de mayo por un fallo en el videomarcador (20.00).

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TENIS ROLAND GARROS

París. El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial, primer cabeza de serie y que ha encadenado cinco títulos de rango Masters 1.000, debuta este martes contra el francés Clement Tabur (171 del ránking) en el torneo de Roland Garros, el único Grand Slam que le falta.

En el cuadro femenino entran en escena la líder de la WTA, Aryna Sabalenka, que arranca contra la española Jessica Bouzas (50 del mundo), en la pugna de la bielorrusa por ganar por primera vez el título sobre la tierra de París, así como la defensora del título, la estadounidense Coco Gauff, ante su compatriota Taylor Townsend. Información de Luis Miguel Pascual.

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CICLISMO GIRO

Redacción deportes. Tras la jornada de descanso del lunes, el 109 Giro de Italia, que lidera desde el sábado el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), se reanuda este martes para afrontar la semana final, que comienza con la decimosexta etapa, corta, pero explosiva, entre Bellinzona y Carì, de sólo 113 kilómetros, pero con cinco puertos de montaña, el último hasta la meta tras una escalada de 11,6 al 8 %.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTO-MOTO

- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid (hasta 29). 2ª etapa: San Juan-San Rafael.

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BALONCESTO

- Se juegan los 20 minutos que faltan del Asisa-Joventut-Unicaja de la jornada 29, que se suspendió por un fallo en el videomarcador (20.00).

- Liga Endesa. 31ª jornada: Casademont Zaragoza-Valencia Basket (21.15).

- Última hora del partido Real Madrid-Kosner Baskonia, aplazado de la 33ª jornada.

- Burgos. Entrevista con el jugador argentino del San Pablo Burgos Gonzalo Corbalán, con motivo de la permanencia del equipo una temporada más en la Liga Endesa, la máxima categoría del baloncesto español.

- NBA. Final Conferencia Oeste. Quinto partido: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (02.30 CET del miércoles).

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CICLISMO

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 16ª etapa. Bellinzona-Carì. (113 kms).

- Presentación de la última etapa de la Vuelta a España 2026, que se disputa en la provincia de Granada el 13 de septiembre (19.00. Castillo de La Calahorra).

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FÚTBOL

- Madrid. La Agencia EFE y RTVE entrevistan, en la tercera entrega de ‘Los Desayunos’, a Luis de la Fuente, seleccionador español, en vísperas del inicio de la concentración para preparar el Mundial (09.30. Sede del Instituto Cervantes. Alcalá, 49). (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Mundial 2026. La selección masculina de fútbol de Estados Unidos, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, revela este martes en Nueva York la lista de jugadores convocados para el Mundial 2026 (a las 19.00 CET). (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial 2026. Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, ofrece una conferencia de prensa para facilitar la lista de convocados para el Mundial (20.00).

- Presentación de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' como nuevo director general deportivo del Espanyol (13.00. RCDE Stadium).

- Previa de la final de la Liga Conferencia, que el miércoles juegan en Leipzig (Alemania) el Crystal Palace inglés y el Rayo Vallecano. Información de David Ramiro. (FOTO)

. Rayo Vallecano: rueda de prensa de Íñigo Pérez y jugadores a las 19.15. Entrenamiento a las 20.00.

. Crystal Palace rueda de prensa de Oliver Glasner y jugadores a las 18.15.

. La final europea, la mejor despedida para Oscar Trejo.

. Una pieza de Yeremi Pino, jugador español del Crystal Palace.

. La final, en 11 números.

. La final, en 5 duelos.

- Informaciones previa de la final de la Liga de Campeones, que el sábado 30 de mayo juegan en Budapest el Arsenal y el París Saint-Germain.

. Análisis del camino del PSG hasta la final.

. Análisis del camino del Arsenal hasta la final.

- Las finales europeas de los dos. La tercera final del PSG, la segunda del Arsenal.

. Precedentes de los duelos entre ambos equipos.

. Comparación del Arsenal que llegó a la final en 2006 y el Arsenal actual.

. Evolución del PSG de la temporada pasada a la actual.

- Liga F. 29ª jornada: Alhama ElPozo-Levante, DUX Logroño-Athletic, Granada-Madrid CFF, Badalona Women-Real Madrid, Sevilla-Eibar (19.00), Atlético de Madrid-Costa Adeje Tenerife (21.00).

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HOCKEY PATINES

- OK Liga. Resumen de los terceros partidos de cuartos de final de las eliminatorias por el título de la OK Liga: Barça-Noia, Igualada-Voltregà y Calafell-Reus.

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TENIS

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7 jun). Información de Luis Miguel Pascual. (FOTO)

. Pista Philippe-Chatrier (desde las 12.00): Aryna Sabalenka (BLR/1)-Jessica Bouzas (ESP), Alexandre Müller (FRA)-Stefanos Tsitsipas (GRE) y Coco Gauff (USA/4)-Taylor Townsend (USA). No antes de las 20.15: Jannik Sinner (ITA/1)-Clément Tabur (FRA).

. Pista Suzanne-Lenglen (desde las 11.00): Adam Walton (AUS)-Daniil Medvedev (RUS/6), Laura Siegemund (ALE)-Naomi Osaka (JPN/16), Anna Kalinskaya (RUS/22)-Loïs Boisson y Félix Auger-Aliassime (CAN/4)-Daniel Altmaier (ALE).

. Pista Simonne-Mathieu (desde las 11.00): Marin Cilic (CRO)-Moïse Kouame (FRA), Vit Kopriva (CZE)-Corentin Moutet (FRA/30), Hanne Vandewinkel (BEL)-Madison Keys (USA/19) y Kimberly Birrell (AUS)-Jessica Pegula (USA/5).

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WATERPOLO

- División de Honor femenina. Previa de la final por el título de la División de Honor en la que se miden el Sant Andreu y el Mataró.

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