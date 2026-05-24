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David Navarro, entre lágrimas: "Toca pasar el duelo y sufrir el daño hecho al Zaragoza"

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Las Palmas de Gran Canaria, 24 may (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, visiblemente afectado tras el descenso matemático de su equipo a Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español, dijo tras el empate de este domingo ante la UD Las Palmas en Gran Canaria (1-1) que es el momento de "pasar el duelo" y, con ello, "sufrir el daño que se le ha hecho al Real Zaragoza".

El técnico aragonés afrontó entre lágrimas la conferencia de prensa posterior al encuentro, y lamentó no haber podido salvar del descenso al equipo maño: "Hemos hecho todo lo que creíamos que teníamos que hacer, y no ha sido suficiente".

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Navarro insistió en que "es momento de sentir el dolor", y apuntó que "esta herida no se va a cerrar nunca para los que nos ha tocado vivir esto", pero sobre todo para la afición del equipo blanquillo.

"Te podrás acostumbrar a vivir con esta temporada, pero el dolor va a estar siempre ahí", recalcó.

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En un momento tan delicado, probablemente el más traumático en los 94 años de historia del club, el técnico quiso dejar claro que el Real Zaragoza "es muy grande y volver a ser lo que era, pero mirando hacia adelante; mirar para atrás solo para no repetir los mismos errores que se hayan podido cometer, y que no vuelva a pasar".

Además, se mostró convencido de que el equipo "volverá, porque aunque esté en Primera Federación, el Real Zaragoza no se ha ido", y cree que "su sitio" debe ser la Primera División del fútbol español, e incluso para "volver a pelear las Copas del Rey", una competición en la que ha conquistado seis trofeos, porque incluso la actual Segunda División que ahora abandona debe ser, en su opinión, "una categoría intermedia".

A su juicio, la entidad debe recapacitar "en lo que hizo grande al club, en qué se sustentó, cuando llegó a ser el séptimo equipo más laureado de España, y recuperar esa forma de trabajar, para volver a ser lo que nos hizo grandes".

Navarro aseguró que no es el momento de buscar responsables, y sostiene que ya se está trabajando en intentar poner solución a muchas circunstancias que han detectado, y que han derivado en la situación actual.

"El problema es que no se va a partir desde cero, sino desde la salida del fútbol profesional, con el riesgo que ello conlleva; recuperar la categoría no es fácil, solo con el nombre no es posible", explicó.

Se ha emocionado especialmente al recordar cuando iba de niño al estadio La Romareda: "Soñabas con ser jugador, después con ser entrenador, y me ha tocado vivir esto, pero no me duele por mí; he vivido situaciones duras y al final el fútbol te vuelve a traer alegrías; es por toda la gente que pensaba que lo íbamos a conseguir, la que ha viajado hoy, la que no ha podido viajar, es por ellos, por toda la afición del Zaragoza", concluyó. EFE

rg/jl

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EFE

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