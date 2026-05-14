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Ayuso cree que Sheinbaum recibió "una orden desde España" para "reventar" su gira mexicana

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Madrid, 14 may (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "promovió" un "boicot" a su viaje institucional a México y que la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, recibió "una orden desde España, y es: 'Reviéntale el viaje'".

En una entrevista en EsRadio, Díaz Ayuso ha sugerido que esa alianza entre Sánchez y Sheinbaum se habría forjado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona, que a su juicio "se inventó" el presidente español para "contrarrestar" la recepción a la opositora venezolana María Corina Machado organizada por la Comunidad de Madrid.

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"Imagino que (Sheinbaum) se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor", ha agregado Díaz Ayuso, que en principio iba a estar en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo pero, el viernes 8, anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a un "clima de boicot" por parte del Gobierno mexicano y que, ha apuntado ahora, "organizó" el propio Sánchez.

Díaz Ayuso ha insistido en que decidió "cortar" el viaje por motivos de seguridad, dado que "en un 'narcoestado', la vida está muy comprometida. Allí te pasa algo, camino del aeropuerto, a la ida o a la vuelta, y nadie se responsabiliza", ha añadido.

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"Yo, por la libertad, por la coherencia, aventuro mi vida, pero no la de todo mi equipo", ha agregado.

La presidenta se ha quejado de que, desde los gobiernos de México y España, "han desguazado" su agenda "y se han reído de ella", y considera que Sánchez, en concreto, ha estado "echando fuego" contra ella, "sin saber dónde estaba" y mostrando el "odio personal" que le tiene.

Por último, se ha quejado de no haber recibido asistencia de la Embajada de España en México y ha cuestionado que ese hubiera sido el caso si fuera una dirigente socialista, por ejemplo el presidente asturiano, Adrián Barbón, que estuvo en el mismo país días antes y a cuyo respecto ha apostillado que "las inversiones en Asturias pueden equivaler a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid". EFE

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EFE

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